Gabon: "Reconstruire la confiance entre les Gabonais et le pouvoir" PLO

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Voici l'une des raisons qui nous pousse à proposer à nos compatriotes de RECONSTRUIRE ENSEMBLE À PARTIR DE SEPTEMBRE 2023. Les Gabonaises et les gabonais retrouveront ainsi leur Dignité et leur Fierté d'être Gabonais.

Les Gabonais doutent déjà de la vérité des résultats qui en sortiront simplement parce que la confiance n'existe plus entre les autorités du pouvoir-PDG et le peuple. Sans le rétablissement de ce lien de confiance, l'avenir du Gabon semble compromis.

La réponse est unanime, le pouvoir actuel brille par les promesses non tenues, les annonces non suivies d'effets, et pour ne pas utiliser un gros mot, est irresponsable. Aussi, le lien de respect entre les dirigeants actuels et les gabonais s'est brisé, est démoli.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.