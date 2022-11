Ghana: Groupes G et H - 1ère journée - Cameroun et Ghana pour "venger" le Sénégal

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Enfin, en soirée, les Aigles de Serbie affronteront les Auriverde du Brésil, quintuple champion du monde. Du lourd donc pour l'équipe de Dragan Stojkovic, appelés à sortir le grand jeu face au grand favori du Mondial. Et comment ne pas l'être quand on sait que le Brésil dispose d'une armada de stars, à l'instar de Danilo, Thiago Silva, Marquinhos (incertain), Telles, Casemiro, Fred, Viniciu, Paqueta, Richarlison et Neymar. Aux Vlahovic, Ilic, Savic et Mitrovic de donner le change et de démentir les pronostics.

Dès 17h00, Portugal-Ghana promet du spectacle et du suspense. Privés de Nuno Mendes, le Portugal a, cependant, de la réserve et des atouts à revendre avec, autour du gardien Rui Patricio, Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro, Bruno Fernandes, Ruben Neves, Vitinha, Rafael Leao, Bernardo Silva et Cristiano Ronaldo. Le Ghana n'est pas en reste, puisqu'il compte en son sein Ayew, Baba, Amartey, Salisu, Lamptey-Kudus, Partey, Kyereh et Iñaki Williams devant le gardien Nurudeen.

A son tour, la Corée du Sud misera, de nouveau, sur sa star Son, pour créer la surprise, et ce, en dépit que ce dernier soit encore incertain (retour de blessure). Sur ce, coach Paulo Bento peut aussi compter sur les Moon-hwan Kim, Min-Jae Kim, Kwon, Jin-Su Kim, Hwang, Son Jun Oh-Jeong, Jae-Sung Lee et Hee-Chan Hwang pour toucher au but, alors que le gardien Seung Kim pourrait garder les siens "en vie" s'il sort un grand match.

A noter, enfin, la défection du gardien Yvon Mvoga côté suisse, le dernier rempart de la Nati s'étant blessé avant de rallier Doha. En début d'après-midi aussi, la Celeste affronte les Guerriers Taeguk et tentera, à son tour, de ne pas se faire piéger comme l'a été l'Argentine face à l'Arabie saoudite. Ce faisant, malgré l'absence d'Araujo, toujours blessé, l'Uruguay part favori et comptera sur Rochet, Godin, Araujo, Gimenez, Vina, Valverde, Betancur, Vecino, Pellistri, le finisseur Luis Suarez et Nunez pour déverrouiller le coffre coréen.

Au révélateur de la Suisse donc, Onana, Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo, Hongla, Oum Gouet, Zambo-Anguissa, Toko Ekambi, Choupo-Moting et l'insaisissable Aboubakar auront à cœur de "venger" le Sénégal (battu par la Hollande) et signer une victoire en ouverture de leurs rencontres du groupe G. Mission difficile, mais le coup est jouable contre les Sommer, Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez, Freuler, Xhaka, le toujours présent Shaqiri, Sow, Vargas et Embolo.

