Algérie: Le développement de la communication institutionnelle au programme du Gouvernement

Le ministre de la Communication a entamé mercredi après-midi sa visite à Constantine en se rendant au siège du quotidien public "Ennasr" puis la station régionale de l'Entreprise publique de télévision, la Société d'impression de l'Est et la radio locale de Constantine où il a rencontré des journalistes lesquels ont été appelés à accompagner les efforts de développement national et à préserver les acquis obtenus dans le domaine du développement de la presse nationale et de la consolidation de son professionnalisme.

La session de formation de deux jours verra la présentation de plusieurs conférences sur "la communication institutionnelle, notions et portées", "la communication en temps de crise, valeurs et institutions" et "les éléments constitutifs d'un plan de communication institutionnelle".

Dans le même contexte, le ministre a assuré que le secteur de la Communication poursuivra son plan de travail qui vise essentiellement à promouvoir les performances de la presse publique et privée et garantir le droit du citoyen à l'information objective et à consolider son rapport aux institutions de l'Etat centrales et locales.

S'exprimant devant un parterre de journalistes et de chargés de communication des wilayas et des communes chefs-lieux de wilayas de Constantine, Khenchela, Oum El Bouaghi, Mila, Sétif et Batna, M. Bouslimani a considéré que la formation et la requalification visent la contribution des journalises avec professionnalisme dans les efforts de l'Etat de développement et de promotion de l'image de l'Algérie et de contrecarrer la guerre cybernétique qui tend à porter atteinte aux réalisations de la nouvelle Algérie sur les plans interne et externe".

Les sessions de formation, a-t-il ajouté, "visent à fournir en continuité aux journalistes les connaissances et les informations essentielles selon une approche intégrée au sein de laquelle se complètent les efforts de tousles acteurs et partenaires".

Présidant l'ouverture de la première session de formation sur "la communication institutionnelle" au Cercle régional de l'armée à Constantine, en marge de sa visite de travail dans la wilaya, le ministre a souligné que la session "s'inscrit dans le cadre des plans de communication sectoriels coordonnés visant à réhabiliter les cellules de communication et mettre en place un système de communication gouvernemental homogène dans l'ensemble des institutions et administrations publiques".

