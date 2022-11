Algérie: Des ateliers thématiques dans le cadre du parachèvement de la 2e phase d'actualisation du SNAT

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Les ateliers ont regroupé plusieurs intervenants dont des élus, des représentants de départements ministériels, d'entreprises stratégiques, d'organismes nationaux, des collectivités locales, ainsi que des chercheurs, des universitaires et des représentants d'organisations patronales, chapeautés par des cadres du ministère de l'Intérieur et animés par des experts conseillers auprès de l'Agence nationale de l'aménagement et de l'attractivité des territoires (ANAAT), ce qui permettra l'enrichissement des programmes d'action proposés dans la mouture du SNAT 2030 actualisé".

Il s'agit notamment, selon le ministre, de "la diversification de l'économie nationale, la pérennité des ressources, la capacité des territoires à s'adapter aux risques majeurs, les effets du réchauffement climatique, la transition énergétique, la digitalisation du territoire, la transition démographique, le nouveau mode d'occupation du sol, la souveraineté alimentaire et sanitaire et la gouvernance territoriale".

"Ces ateliers lancés depuis le 14 novembre à l'Ecole nationale d'administration (ENA) Ahmed-Medeghri, s'inscrit dans le cadre de l'actualisation du SNAT, selon une approche consultative élaborée en association avec les différents acteurs et partenaires et qui permettra d'introduire les amendements nécessaires à la stratégie nationale de l'aménagement du territoire fixée lors des travaux de la première étape, de manière à répondre aux nouveaux défis et enjeux dans ce domaine".

ALGER — Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a mis sur pied 11 ateliers thématiques dont les travaux se poursuivront jusqu'au 28 novembre et ce, dans le cadre du parachèvement de la 2e phase de l'opération d'actualisation du Schéma national d'aménagement du territoire (SNAT), a indiqué jeudi un communiqué du ministère.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.