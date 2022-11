Ile Maurice: Hausse du nombre d'immeubles à étages

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Les "programmes éducatifs en ligne" et le "travail à domicile" sont devenus très populaires avec les restrictions de mouvement dues à la pandémie de Covid-19 en 2020 et 2021. Ce qui fait que l'accès à Internet a augmenté de 75 % en 2022.

Le gaz ménager reste le type de combustible le plus couramment utilisé pour cuisiner. 99,2 %, soit presque tous les ménages, utilisaient le GPL comme principal type de combustible. En revanche, l'utilisation du bois et du charbon a diminué, passant ainsi à 0,2 %.

Parmi les facilités dont disposent les ménages, 44,3 % ont une pompe à eau et 67,9 % un réservoir d'eau. De plus, 29,9 % des ménages disposent d'un climatiseur.

Le nombre d'immeubles à plus d'un étage a augmenté encore plus rapidement, de 61,9 %, pour atteindre le nombre de 13 600.

