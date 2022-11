Ile Maurice: Perquisition chez Wayne Attock - Me Valayden remet huit enregistrements à l'IT unit de la police

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Il a expliqué que Me Rama Valayden a posté cette vidéo sur sa page Facebook. "Il a fait appel à mes services et j'ai accepté car je crois en son intégrité dans le traitement des affaires. Bientôt, nous remettrons le DVR aux enquêteurs de la CCID. Mais il faut le faire en vérifiant avec les enquêteurs que le DVR fonctionne, est en bon état et sera mis sous scellé en leur possession. Je souhaite continuer à travailler avec l'équipe pour faire éclater la vérité."

Me Rama Valayden demande au Premier ministre de ne pas tolérer une certaine poignée de policiers au sein de la force policière. Khalil Moossun a pour sa part expliqué son implication dans les affaires que défend Me Rama Valayden. Il explique que le DVR qu'il a récupéré ne peut être modifié pour faire des montages vidéos car cela ne peut se faire avec un DVR. "Nou finn 'retrieve' les images, nou finn 'recover' bann zimaz orizinal ki nou'nn rémet a lapolis."

L'avocat a réclamé la dissolution de l'ADSU et de la PHQ Striking Team. "J'ai envoyé une lettre au commissaire de police pour la mise sur pied d'un desk au niveau de la CCID pour enquêter sur les cas de 'planting'." Il a aussi indiqué qu'il a des images avec le son et que ce sera une autre étape de l'enquête. L'avocat a ajouté qu'il remettra une clé USB contenant ces images au Premier ministre aujourd'hui.

Me Rama Valayden a invité la police, les cadres de la Human Rights Commission, le public, les membres de l'opposition et les avocats qui militent pour les droits humains à visionner les images sur sa page Facebook. "Le DVR de l'épouse de Wayne Attock a été vérifié par un expert en matière de réseaux sociaux, computer, Safe City camera, c'est le consultant Khalil Moossun. Il a toujours aidé les Avengers dans la préparation des documents sur "slide show" pour le meeting à Quatre-Bornes. Ses services ont toujours été pro-bono."

