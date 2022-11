Ile Maurice: Accident à Belle-Vue-Harel - La nièce de la victime perd son "second papa"

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Perdre son oncle est une grande souffrance pour elle car elle considérait la victime comme son père. "J'ai perdu mon père il y a dix ans et c'est lui qui a comblé ce vide dans ma vie. Aujourd'hui, je me sens vraiment orpheline de père."

Dans l'après-midi de mardi, la police de Piton a été appelée sur le lieu d'un accident à La Louisa, Belle-Vue-Harel, dans lequel un motocycliste a trouvé la mort. Trois véhicules étaient impliqués dans cet accident : une voiture de luxe orange, conduite par un homme de 26 ans, habitant Quartier-Militaire, la motocyclette que pilotait Maghendiren Padayachy, âgé de 54 ans et habitant Cottage, et une autre voiture de luxe grise, conduite par une dame de 44 ans habitant Petit-Raffray.

