Ile Maurice: Compensation salariale - Des syndicats réclament Rs 3 000

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

En attendant, Soodesh Callichurn a confirmé que le taux d'inflation qui sera pris en compte pour déterminer le quantum de la compensation est celui de 10,7 %. "Les syndicats et le patronat doivent soumettre leurs mémoires d'ici lundi prochain, avant une deuxième réunion. Puis, ce sera au ministre des Finances de présider ladite réunion", a souligné le ministre du Travail. Une fois le quantum annoncé, le ministre proclamera par décret le montant de la compensation salariale. Les remunerations orders et les PRB Master Scales seront alors mis à jour. Le paiement, lui, sera effectué sur le salaire de janvier.

Pradeep Dursun, Chief Operating Officer de Business Mauritius et porte-parole du patronat, parle d'une compensation raisonnable. "En sus des hausses salariales, une révision des remunerations orders, des négociations collectives, il y a eu les vouchers et autres income supports qui ont été offerts. J'espère qu'on aura des mesures pour les secteurs qui ont des difficultés avec leur cashflow", a-t-il fait ressortir. Tout en répétant qu'une réunion sera organisée entre les acteurs concernés pour décider d'un "montant raisonnable".

La National Trade Union Confederation (NTUC), à travers son président Narendranath Gopee, a, de son côté, mis en exergue le fait que, malgré les projections, le taux d'inflation est de 11,9 %. "L'étude sur le panier de la ménagère démontre que les foyers ont dépensé Rs 33 745 en janvier 2022 contre Rs 36 647, ce qui équivaut à une perte du pouvoir d'achat de Rs 2 912. C'est d'ailleurs ce montant que la NTUC réclame. Et c'est non négociable", fait ressortir Narendranath Gopee.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.