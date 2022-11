Burkina Faso: Renforcer la pratique de l'allaitement maternel au pays

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

" C'est vrai que certaines mères ont une alimentation qui est pauvre mais cela n'influence pas beaucoup la quantité de production du lait. De plus, il faut savoir utiliser le peu d'aliments qu'on a à la maison pour bien se nourrir en appliquant les conseils fournis par les nutritionnistes et les agents de santé ", affirme-t-il.Ali Bagué, pour sa part, soutient qu'au ministère de la Santé, via la direction de la nutrition, des actions sont menées pour encourager les mères à allaiter les bébés jusqu'à l'âge de 2 ans.

Le Burkina Faso a adhéré en 2011 au Mouvement appelé SUN (Scaling Up Nutrition -Améliorer la nutrition) pour réduire le taux de malnutrition chronique et augmenter le taux de pratique d'allaitement maternel chez les enfants âgés de moins de 6 mois de 38% en 2012 à au moins 80% en 2025.

Parmi, les causes de cette malnutrition, il cite notamment l'apport alimentaire insuffisant chez les enfants de moins de 24 moins et l' insécurité alimentaire des ménages. Or, explique-t-il, la région des Cascades est l'une des plus arrosées du pays avec une disponibilité alimentaire " satisfaisante ".

" Si on arrête d'allaiter le bébé trop tôt, l'enfant peut tomber dans la malnutrition du moment que les aliments de complément qui ne sont pas diversifiés et riches ne pourront pas couvrir tous les besoins énergétiques et en d'autres nutriments ", explique cette source dans un entretien avec SciDev.Net.

Ousmane Ouédraogo, enseignant-chercheur à l'université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou, ajoute que le lait maternel contient tous les éléments nutritifs et protecteurs (protéines, matières grasses, lactose, eau, sels minéraux, vitamines, immunoglobulines et des leucocytes) dont le bébé a besoin pendant les 6 premiers mois de son existence

" Plus les mères pratiquent l'allaitement exclusif, plus les avantages en termes de santé s'améliorent chez l'enfant et chez sa mère. Parmi ces avantages, il y a la relation proche et affectueuse entre la mère et le bébé, une satisfaction émotionnelle de la mère, une réduction de l'incidence des allergies chez les enfants ", indique Aristide Hien.

L'étude conclut aussi que les femmes vivant en couple pratiquent plus l'allaitement exclusif que les mères célibataires ; et que les mères d'enfants du district sanitaire de Magodara pratiquent plus l'allaitement maternel que les mères venant des autres districts sanitaires de la région des Cascades.

A en croire Aristide Hien, chercheur à l'Institut de recherches en science de la santé (IRSS) de Bobo-Dioulasso et auteur principal de l'étude, ce travail a montré que l'âge des mères (moins de 30 ans), leur lieu de résidence et la situation matrimoniale étaient des facteurs déterminants dans les bonnes pratiques d'allaitement.

