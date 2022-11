Ile Maurice: Perquisition filmée chez Attock - Regardez la suite de l'opération "planting" de drogue...

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Me Rama Valayden qui représente les intérêts de Wayne Attock, invite la police, les officiers de la Human Rights Commission, le public, les membres de l'opposition et les avocats qui militent pour les droits humains à visionner les images sur sa page Facebook.

Dans la version longue de la vidéo, soit vers les 38 minutes, on peut surtout voir comment un autre policier découvre, quelques minutes plus tard, quelque-chose derrière le même canapé. On le voit le ramasser à mains nues avant de le dérouler et le montrer au suspect et aux autres policiers présents.

