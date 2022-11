Ile Maurice: Allégation de viol à Grand-Baie - Une étudiante étrangère implique un Mozambicain

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

En voulant se libérer de son agresseur, elle aurait glissé du lit et serait tombée, mais elle aurait réussi à s'éloigner de lui. Elle se serait ensuite douchée. Après cette relation sexuelle non consentie, le jeune homme se serait excusé, et l'aurait ensuite déposée sur son campus à Pamplemousses. Elle a expliqué à la police qu'elle n'est pas blessée et ne ressentait aucune douleur. Après avoir raconté viol à un professeur, on lui aurait conseillé de signaler cette agression à la police. Le 22 novembre, elle s'est rendue à l'hôpital SSRN pour y être examinée. Elle dit pouvoir montrer à la police l'endroit exact où l'incident s'est produit. La police de Grand-Baie a ouvert une enquête et il n'y a pas eu d'arrestation jusqu'ici.

Elle précise, dans sa déclaration, que le présumé suspect portait un short noir et un gilet vert. Après quelques minutes, il l'aurait immobilisée et aurait commencé à lui faire des attouchements pendant environ deux minutes. La victime aurait repoussé ses avances en lui demandant d'arrêter. Elle l'aurait repoussé, mais le jeune homme aurait continué à faire des gestes obscènes. Il serait finalement passé à l'acte.

Un certain Destiny, 25 ans, dont elle avait fait la connaissance, serait venu la chercher en voiture sur le campus et l'aurait conduite chez lui près du Super U de Grand-Baie. Voulant se faire masser, le jeune homme lui aurait demandé d'enlever ses vêtements et de mettre une serviette. Elle se serait ensuite allongée sur un lit et aurait commencé à se faire masser.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

