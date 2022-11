Ile Maurice: Aadil Ameer Meea - "Le désaccord concerne la façon d'opérer du MMM"

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Interrogée hier, Joanna Bérenger nous a fait une brève déclaration sur le désaccord entre Aadil Ameer Meea et elle. "Je suis cette ligne du parti à l'effet que tout ce qui est discuté au BP reste en interne et, de ce fait, je ne dévoilerai jamais les discussions en public." Par ailleurs, sollicité pour une déclaration sur le clash Bérenger-Ameer Meea, Ajay Gunness, un des quatre leaders adjoints du parti, a fait ressortir que ce n'est pas la première fois qu'il y a des discussions animées au sein du BP. "Cela a toujours été le cas et tout rentre dans l'ordre après. C'est ce que je prévois dans ce cas aussi et je suis sûr que lors des prochaines réunions, tout sera arrangé".

Depuis que ce désaccord entre le leader du MMM et moi est du domaine public, j'ai reçu plusieurs appels non seulement de ma circonscription mais également à travers l'île. Hier soir, j'ai rencontré des militants de ma circonscription grâce à qui j'ai été élu à trois reprises successivement, dans cette circonscription. C'était pour moi, l'occasion d'expliquer le désaccord que j'ai eu et aussi les écouter.

C'est un désaccord entre le leader du parti et moi concernant la façon d'opérer du MMM. J'ai eu l'occasion de dire ma désapprobation sur cette manière de faire. Toutes ces discussions étaient en interne au bureau politique et je ne compte pas donner des détails dans la presse.



