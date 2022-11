Ile Maurice: Mare-Chicose| Fumées toxiques - Des habitants retiennent leur souffle

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Carol Kanoosingh, conseiller de village, s'interroge, lui, sur ce qui aurait provoqué cet incendie. "Même jusqu'à La Flora, on ressent les effets du feu." Il espère que les autorités vont prendre les bonnes décisions, le plus vite possible. "Avec la chaleur qui commence à se faire sentir, ce n'est pas facile de rester cloîtrés à la maison." Même les commerçants de la foire de Rose-Belle se sont plaints de la fumée et de l'odeur. "Ce matin (NdlR, hier), en arrivant, l'air était irrespirable, mais cela s'est dissipé par la suite."

Ce n'est pas la première fois que ce genre de problème survient, rappelle Sunil. Il y a trois ans, c'était presque la même histoire. "Cela se répète. Et il a fallu attendre presque une semaine la dernière fois avant que tout ne revienne à la normale. On a dû aller chercher des médicaments afin de parer à toute éventualité."

Direction Union-Park, village le plus proche de MareChicose. Portes et fenêtres sont closes. Les habitants osent à peine montrer le bout du nez. Parmi ceux que l'on rencontre : Sunil. Il est inquiet. "Je souffre de problèmes cardiaques et mon épouse est asthmatique. Depuis hier soir, on craint pour notre santé." L'odeur nauséabonde s'est répandue comme une traînée de poudre dans les environs et la maison ne peut être aérée. L'atmosphère est suffocante.

Là où il semble avoir été maîtrisé, un camion et une pelleteuse sont à l'œuvre. Plusieurs équipes sont déployées, il y a urgence, la fumée toxique poursuit son chemin vers les zones habitées. Les soldats du feu demandent aux curieux d'évacuer les lieux, car les émanations toxiques provoquent des maux de tête. "Mais vous ne portez pas de masque ?" demande-t-on à une équipe se trouvant près de la clôture. "On essaie de rester le moins possible dans la zone exposée au vent", lance l'un des pompiers, qui nous apprend qu'il est arrivé sur place depuis hier matin et qu'il y restera jusqu'à l'après-midi.

Sinistre spectacle à Mare-Chicose. Une épaisse fumée parsemée de blanc et de gris s'échappe du centre d'enfouissement. Sur un monticule de déchets, des hommes vêtus de combinaisons jaune et bleu tentent de maîtriser le feu. Au loin, ce sont des habitants d'Union Park, de Rose-Belle et même de Plaine-Magnien qui retiennent leur respiration. Tous regardent avec appréhension ce nuage toxique et menaçant qui continue d'avancer vers leurs maisons.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.