Mali: L'ONU condamne une attaque meurtrière contre un camp de déplacés dans la région de Gao

Plus généralement, l'ONU indique poursuivre ses discussions avec les États membres sur le déploiement de nouveaux biens et plans pour combler des lacunes bien connues, y compris celles qui résultent des dernières annonces. La Mission a reçu trois nouveaux hélicoptères qui devraient arriver vers le mois de mars de l'année prochaine. Il s'agit de deux hélicoptères de combat du Pakistan et du Bangladesh, et d'un hélicoptère de transport de l'Inde.

" L'ONU prend note de l'annonce du gouvernement allemand sur le maintien de ses troupes jusqu'aux élections, le but étant d'achever le retrait au mois de mai 2024, après approbation du Bundestag ", a déclaré mercredi, Farhan Haq, porte-parole adjoint d' António Guterres , Secrétaire général de l'ONU. " L'ONU exprime sa gratitude à l'Allemagne pour sa contribution à la MINUSMA et son appui au peuple malien ".

