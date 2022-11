Ile Maurice: Au Parlement mardi prochain - Le directeur général de l'ICAC dans le collimateur de l'opposition

Deux questions, l'une de Rajesh Bhagwan, député du Mouvement militant mauricien, et l'autre d'Ehsan Juman, élu du Parti travailliste, visent le directeur général de l'ICAC.

Le député du MMM veut savoir du Premier ministre si le contrat de Navin Beekarry a été renouvelé et il veut connaître ses rétributions mensuelles. Tout comme il veut savoir s'il y a une enquête policière du Central Investigation Department à propos de la rénovation de son bureau.

Ehsan Juman interrogera le Premier ministre sur le nombre de voyages que le directeur général de l'ICAC a effectué à l'étranger depuis juillet 2021 à ce jour. Il veut aussi connaître le montant du per diem qui lui a été versé et le coût de ses billets d'avion. Rajesh Bhagwan demandera au Premier ministre qui sont les fonctionnaires qui agissent comme directeurs de la State Bank of Mauritius et de la State Bank of Mauritius Holdings depuis 2015.

Le député rouge Patrick Assirvaden revient sur la saisie de drogue camouflée dans une bonbonne de gaz. Il voudrait savoir du Premier ministre le nombre de personnes arrêtées à la suite de cette saisie et le nombre de personnes contre qui une accusation formelle a été logée. L'élue mauve Joanna Bérenger veut savoir du Premier ministre s'il compte mettre sur pied un comité interministériel pour mener une étude sur l'impact de l'amiante et lui demandera s'il compte compenser financièrement ceux qui sont affectés par ce problème.

La perte de Rs 11 milliards de la Banque de Maurice intéresse le député mauve Reza Uteem. Il veut confirmer si cette perte a vraiment eu lieu, si oui, pour quelles raisons et quelles sont les mesures prises pour redresser la situation. Au même ministre, Franco Quirin demandera si une licence pour opérer un Tote a été allouée à People's Turf Limited. La députée du MMM Arianne Navarre-Marie demandera à la ministre de l'Égalité des genres où en est le Fact Finding Committee mis sur pied par rapport au bébé S. de l'Oiseau du Paradis.

Sa colistière Karen Foo Kune demandera au ministre de la Santé si son ministère a fait l'acquisition de vaccins contre la variole du singe et si oui, le nombre de doses achetées, les marques et quelles sont les personnes qui doivent être vaccinées. La députée du MMM interrogera le ministre du Travail sur le nombre d'employés dans le secteur du tourisme depuis 2017 à ce jour. Elle voudra aussi savoir le nombre de vacances existantes dans ce secteur et les mesures prises pour trouver des solutions.

Le député Juman fait un suivi de la Private Notice Question du leader de l'opposition concernant la construction de 12 000 maisons. Il veut savoir, du ministre du Logement, quand le dernier exercice d'appels d'offres a eu lieu et quel soumissionnaire a fait l'offre la moins coûteuse. Au ministre des Finances, il demande quand aura lieu la prochaine réunion du Petroleum Pricing Mechanism et si ce comité pourrait se rencontrer avant la fin de cette année.

La députée rouge Stéphanie Anquetil évoquera un incident survenu avec un bébé au Relay Shelter de Notre-Dame et demandera à la ministre de l'Égalité des genres quelles sont les actions qui ont été prises à cet effet. Fabrice David demandera au ministre du Commerce s'il a rendu une visite au gréviste de la faim Nishal Joyram et s'il a reçu une correspondance du comité de soutien de ce gréviste de la faim.