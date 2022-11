Algérie: Investissements - Discussions en Italie entre opérateurs économiques algériens et italiens

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

De son côté, la délégation italienne a confirmé "son souhait d'investir encore plus dans la relation économique entre les deux pays, particulièrement en matière d'investissements et de transfert de savoir-faire", affirme le CREA.

Au cours de ces rencontres, M. Moula a insisté auprès des partenaires italiens sur "l'amélioration du climat des affaires en Algérie" grâce, notamment, à la promulgation du nouveau code des investissements et à la création de l'Agence nationale en charge de ces dossiers et a assuré, par la même occasion, les investisseurs italiens, de l'implication du CREA à leur côté dans leur recherche de partenaires économiques algériens.

Les opérateurs économiques algériens ont également rencontré les présidents de la Fédération des associations industrielles du papier, impression, traitement du papier, transformation et technologies connexes, la Fédération des entreprises sidérurgiques italiennes, ainsi que l'Association d'organismes d'ingénierie, d'architecture et de conseil technico-économique.

Reçue, en premier lieu, par l'ex président du conseil des ministres italien, Massimo D'Alema, actuellement président d'Ernst & Young et de la Fondation Europei Italiani, la délégation algérienne "a pu constater une réelle volonté italienne de continuer à renforcer les liens et particulièrement les relations économiques entre les deux pays", ajoute la même source.



