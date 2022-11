Algérie: Violence faite aux femmes - Le pays a mis en place tous les mécanismes pour protéger la femme

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Les intervenants à l'instar du président du Conseil national des droits de l'homme (CNDH), Abdelmadjid Zaalani et du président de la Commission de la Santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle de l'Assemblée populaire nationale (APN), Khallaf Ryad ont mis en évidence les mécanismes juridiques mis en place par l'Etat pour protéger la femme de toute forme de violence.

"L'Algérie a réalisé de nombreux acquis politiques, économiques et juridiques au profit des femmes", a-t-elle dit, relevant que "d'autres défis subsistent, telle la poursuite des efforts en vue d'améliorer les conditions de vie des femmes les plus vulnérables.

De son côté, la directrice du Bureau du Fonds des Nations unies pour la population en Algérie (UNFPA), Faiza Bendriss a mis en exergue les acquis réalisés par l'Algérie en matière de lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination basées sur le genre, soulignant que "les lois algériennes y afférentes figurent parmi les plus avancées sur le plan arabe".

Rappelant les efforts "des cellules de proximité du secteur de la solidarité au nombre de 276 à travers le territoire national pour écouter les préoccupations des femmes et des familles notamment dans les zones reculées", la ministre a affirmé que son secteur veille à intensifier la prévention et l'action de sensibilisation en vue d'éliminer toute forme de violence à travers "la sensibilisation des femmes aux mécanismes de protection sociale et juridique ainsi que la société aux conséquences négatives de ces comportements".

Il s'agit là, a-t-elle souligné, de l'engagement de l'Etat à protéger la femme de toutes formes de violence en tous lieux et dans toutes les circonstances et à permettre aux victimes de bénéficier des services de prise en charge et d'assistance judiciaire, mais aussi d'accompagner et d'encourager la femme à l'auto-emploi pour créer des micro-activités rentables après l'obtention d'une formation professionnelle spécialisée".

Supervisant la célébration de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le 25 novembre de chaque année, Mme Krikou a précisé que "l'Etat a mis en place des programmes nationaux et des mécanismes de protection pour promouvoir la place et les droits de la femme au sein de la société".

ALGER — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou, a mis en avant, jeudi à Alger, l'attachement de l'Etat à mettre en place tous les mécanismes garantissant la protection de la femme et assurant la promotion de sa place au sein de la société, appelant à l'impératif de sensibiliser les femmes aux mécanismes de protection et la société aux retombées de la violence faite aux femmes.

