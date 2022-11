Algérie: Colloque à Alger sur la vie et l'œuvre de Sidi M'Hamed Ben Abderrahmane El Azhari

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Né entre 1715 et 1722, Sidi M'Hamed Ben Abderrahmane El Azhari a étudié chez son premier maître Cheikh El Hocine Ben Arab, avant de s'installer au Caire (Egypte) pour y étudier à El Azhar, où il a été formé par les plus grands professeurs de l'époque.

En présence du Président de la Fondation culturelle Sidi-M'Hamed-Ben Abderrahmane El Azhari, Youcef Abdiche et devant un parterre d'étudiants et d'universitaires, la vie et l'œuvre de l'éminent théologien ont été abordées dans des communications riches en enseignements historiques et culturels.

Traitant entre autres, avec une grande sagesse de, la foi et son exercice au quotidien, des rapports au Divin, à autrui et à la terre, de la détermination à en découdre avec l'occupant français et l'Esprit de résistance qui a poussé le peuple à mener de grandes batailles contre l'armée coloniale, la Tariqa Rahmania a été propagée par les disciples de Sidi M'hamed dans plusieurs pays dont la Tunisie ou encore, l'Azerbaïdjan.

Inauguré mercredi par la Fondation culturelle, Sidi-M'Hamed-Ben Abderrahmane El Azhari, ce colloque réunit des chercheurs universitaires de différentes spécialités autour de ce personnage mystique et savant soufi, fondateur de la Tariqa Rahmania dont les enseignements multiples et abondants, ont traversé les frontières.

ALGER — Le premier colloque international sur la vie et l'œuvre du Cheikh Sidi M'Hamed Ben Abderrahmane El Azhari, célébrant le 300e anniversaire de la naissance du grand penseur et théologien se poursuit jeudi à la Bibliothèque nationale.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.