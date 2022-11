Algérie: La représentante du réseau FemWise-Africa met en exergue l'intérêt majeur accordé par le pays aux jeunes

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

"Nous sommes ici pour apporter de l'appui aux jeunes, tant aux niveaux local, régional et international. Le plus important est de tracer un plan stratégique à court et long termes permettant de réaliser les objectifs escomptés", a conclu la représentante du réseau FemWise-Africa.

Lors de sa participation à un forum international sur l'autonomisation des jeunes dans la prise de décisions politiques, à l'invitation de l'Union africaine (UA) et de l'Union européenne (UE), Mme Fatma Messaoud a indiqué que l'UA avait offert plusieurs opportunités aux jeunes, notamment des sessions de formation dans les domaines diplomatique, sécuritaire et sur la paix, dans l'objectif de se développer et d'exploiter leurs connaissances.

