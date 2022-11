Algérie: Boughali reçoit l'ambassadeur de la République de Singapour

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

De son côté, l'ambassadeur de Singapour a affirmé que l'année prochaine "connaitra des échanges intenses de délégations des hommes d'affaires, en vue de développer la coopération bilatérale dans les domaines des technologies propres, de la santé, des produits pharmaceutiques, de l'environnement, de l'économie de la connaissance et des communications", faisant état de "discussions avec la Chambre algérienne de commerce (CAC), en vue d'entraîner les jeunes sur le management des Petites et moyennes entreprises (PME) et des start-up".

