Maroc: Amina Benkhadra souligne à Nouakchott la vision royale en matière d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique

Organisée par le ministère mauritanien du Pétrole, de l'Energie et des Mines, la 6ème conférence "Mauritanides" s'est articulée autour des sujets relatifs aux mines au pétrole et au gaz, en présence de grandes compagnies internationales spécialisées dans le domaine de la prospection pétrolière et l'exploitation des mines.

Rappelant les défis de développement durable et d'accès à l'électricité et l'énergie auxquels fait face l'Afrique, Mme Benkhadra a appelé à promouvoir des politiques adéquates pour valoriser les ressources naturelles du continent.

Et de souligner le rôle important de l'Afrique dans le développement de la planète, notant que l'Afrique est riche de par son potentiel humain et ses ressources naturelles dont les importantes réserves du pétrole et de gaz.

La responsable a pris part à une table ronde au cours de laquelle les directeurs généraux de tous les offices chargés des hydrocarbures et des mines dans les pays de l'Afrique du nord ou subsaharien ont discuté des perspectives de coopération dans le domaine du pétrole et du gaz en Afrique.

Lors de cette conférence, la responsable a rappelé la tenue de plusieurs tables rondes qui se sont articulées autour de la monétisation de ces gisements et des perspectives de croissance industrielle et minière de ces pays.

La DG de l'ONHYM a souligné l'importance de cette rencontre qui met en lumière les potentialités de la Mauritanie dans le secteur de l'Energie et les opportunités de développement minier et industriel qui en découlent.

Dans le même ordre d'idées, Mme Benkhadra a mis en relief le caractère stratégique du projet du gazoduc Nigeria-Maroc, né de la vision de S.M le Roi Mohammed VI et du Président nigérian, Muhammadu Buhari, et qui répond parfaitement à cette volonté d'intégration régionale et d'accès généralisé à l'énergie et la valorisation des richesses.

"Le Maroc a su mettre en œuvre, conformément à la vision de S.M le Roi Mohammed VI, une politique de développement des énergies renouvelables, d'efficacité énergétique et d'intégration régionale malgré le manque des ressources fossiles importantes", a-t-elle déclaré à la MAP en marge de sa participation à la 6ème conférence "Mauritanides" des mines et de l'Energie.

