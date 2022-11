Afrique: Coupe du monde 2022 - Un bilan terne pour les sélections africaines

Deux nuls contre deux défaites, tel est le bilan des quatre sélections africaines lors de la première journée en attendant l'entrée en lice du Ghana face au Portugal. La première victoire de l'Afrique ainsi que les premiers buts de ses sélections à cette 22e édition de la phase finale de la Coupe du monde de Qatar sont toujours attendus.

Aucun but inscrit après quatre rencontres. C'est le pire bilan des équipes africaines en coupes du monde depuis que le continent aligne cinq représentants. Lors des sept dernières phases finales, l'Afrique a au moins remporté un match pendant la première journée, mise à part l'année 2006. En 1998, le Nigeria débutait par une victoire. Le Maroc et le Cameroun concédaient des matches nuls contre deux défaites de la Tunisie et de l'Afrique du Sud. En 2002, le Sénégal inaugurait la compétition par une victoire contre la France, championne du monde. L'Afrique du Sud et le Cameroun partageaient les points avec leurs adversaires respectifs pendant que le Nigeria et la Tunisie s'inclinaient.

En 2006, le bilan était moins bon par rapport à celui de 2022 (un match nul obtenu par la Tunisie en 2006 contre deux actuellement). En 2010, le Ghana remportait son premier match et l'Afrique du Sud faisait jeu égal en ouverture pendant que les autres s'inclinaient. En 2014, la Côte d'Ivoire remportait son premier match alors que le Nigeria concédait un nul. Mais le Cameroun, le Ghana et l'Algérie courbaient l'échine. En 2018, malgré les quatre premières défaites, le Sénégal signait l'unique victoire africaine face à la Pologne.

Au Qatar, les Lions de la Teranga du Sénégal et ceux Indomptables du Cameroun n'ont pas su rugir pendant leur entrée en la matière. Le Sénégal a concédé une défaite de (0-2) face aux Pays-Bas dans les ultimes minutes au cours d'un match où son gardien, Edouard Mendy, n'était pas exempt de tout reproche sur les buts néerlandais inscrits à la 84e mn par Gakpo et à la 90+9 mn par Klaassen. Les Camerounais se sont inclinés (0-1) devant la Suisse sur une réalisation de Breel Embolo à la 48e mn, après une première partie qu'ils ont pourtant dominée. Le Cameroun a donc rallongé à huit le nombre de ses matches perdus à la Coupe du monde entre 2002 et 2022.

Le Maroc et la Tunisie ont, toutefois, pu éviter le pire de la première journée. Les Lions de l'Atlas ont, en effet, tenu la dragée haute à la Croatie, vice- championne du monde, en manque d'inspiration. Les deux sélections ont fait jeu égal ( 0-0) le 23 novembre, lors de la première journée du groupe. Une contre-performance pour les vices champions du monde qui avaient jusqu'alors remporté leurs deux matches face à des sélections africaines (4-0) devant le Cameroun en 2014 puis (2-0) devant le Nigeria en 2018. L'attente est longue pour le Maroc qui n'a remporté qu'un seul de ses onze derniers matches à la phase finale de la Coupe du monde. C'était contre l'Ecosse (3-0) en 1998 lors d'un match comptant pour la troisième journée du groupe A.

Contre la Croatie, les Lions marocains n'ont cadré qu' à deux reprises; la tête à bout portant de Mazraoui sauvée par Livakovic à la 51e mn puis le coup franc d'Hakimi pas assez puissant pour égaler les équipes ayant gagné un match de la Coupe du monde en cadrant peu.

Premier pays africain à remporter un match de la Coupe du monde en 1978 face au Mexique (3-1), la Tunisie a résisté devant le Danemark (0-0) pour sa sixième participation. Elle n'a jamais dépassé la phase de groupe. Issam Jebeli pensait marquer à la 23e mn le premier but d'une sélection africaine à la Coupe du monde de Qatar. Mais le but a été logiquement invalidé pour une position de hors jeu. En cinq participations, la Tunisie a toujours été éliminée dès le premier tour. Peut-être le moment de faire mieux.

L'Afrique doit se ressaisir lors de la deuxième journée qui s'annonce très décisive. Ses représentants ont encore une carte à jouer. En 2014, alors qu'elle était battue d'entrée, l'Algérie validait respectivement son ticket de disputer les huitièmes de finale. C'est autant dire que rien n'est perdu. Notons que l'Espagne en 2010 avait fini par remporter la Coupe du monde en perdant son premier match. Il faut juste élever le niveau.