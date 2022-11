Gabon: Olivier Abel Nang Ekomiye au Maroc pour la 18è édition du Salon international du Bâtiment

Le gouvernement gabonais est représenté est représenté par Olivier Abel Nang Ekomiye, ministre de l'Habitat et l'Urbanisme à la 18e édition du Salon International du Bâtiment (SIB). Cette énième édition est organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté Mohammed VI,Roi du Maroc. Le Salon se déroule du 23 au 27 novembre 2022.

La 18e édition du Salon International du Bâtiment (SIB), qui se tient du 23 au 27 novembre 2022, au Maroc, s'est ouverte sous de beaux auspices. Cette énième édition se déroule sous le Haut patronage de Sa Majesté, le Roi Mohammed VI, avec pour thème : " Innovation et résilience au service d'un cadre de vie meilleur ". C'est la ministre marocaine en charge de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Politique de la ville, Fatima Zahra Mansouri qui a officiellement ouvert les activités de cette rencontre.

Le Gabon était représenté à cet événement par Olivier Abel Nang Ekomiye, ministre en charge de l'Habitat et de l'Urbanisme. Il a clairement rappelé les liens d'amitié et de fraternité qui lient le Maroc et le Gabon. "Le Gabon et le Maroc ont toujours entretenu d'excellents liens d'amitié et de fraternité, aujourd'hui soutenues par Son Excellence Ali Bongo Ondimba, Président de la République, chef de l'État, et Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Il s'agit donc pour nous, de poursuivre cette dynamique au niveau de la coopération technique dans les domaines de l'Habitat, de l'Urbanisme, de la gestion foncière et de la politique de la ville" a t-il précisé.

Le ministre gabonais a salué cette édition, qui pour lui, est une plate forme d'échange, non seulement d'expériences, mais aussi du savoir-faire. "C'est une volonté de bâtir ensemble, exprimée par nos Chefs d'État, que nous manifestons ici dans un esprit de fraternité pour la poursuite de la modernisation de nos structures, gages d'attractivité et de compétitivité de nos pays, face aux multiples enjeux de l'heure" a t-il poursuivi.

La ministre Fatima Zahra Mansouri a indiqué que le SIB 2022 est l'occasion pour "promouvoir, encourager l'investissement et les partenariats dans ce secteur stratégique qui emploie 1,2 million de personnes". Elle a insisté sur la résilience, l'innovation et la qualité pour un meilleur cadre bâti et un meilleur cadre de vie aux citoyennes et citoyens.