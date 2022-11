Gabon: Le Chef de l'Etat inaugure le Centre d'accueil Gabon Egalité

Le 24 novembre 2022-Le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba a procédé ce jour à l'inauguration du Centre d'accueil Gabon Egalité en présence de la Première Dame Madame Sylvia Bongo Ondimba, du Premier ministre madame Rose Christiane Ossouka Raponda et des membres du gouvernement.

Après son mot de circonstance, le Chef de l'Etat a procédé à une visite du site , au dévoilage de la plaque inaugurale de la structure ainsi qu'au plant d'un arbre symbolique .

Saluant les efforts et l'engagement des plus hautes autorités dont la Première Dame et les instances concernées , le Président de la République a rassuré l'opinion de son implication et de son soutien dans cette problématique commune. " Face aux violences envers les femmes qu'elles soient nos mères nos épouses, nos filles, les pouvoirs publics sont entièrement mobilisés et s'assureront que les actions menées soient pérennes pour ne pas se transformer en un coup d'épée dans l'eau ou en simple action de communication . C'est la raison d'être de ce centre que nous inaugurons aujourd'hui ". A -t-il déclaré.

Destiné à accueillir et à prendre en charge des femmes victimes de violences basées sur le genre (VBG), ce centre sis au quartier Nzeng Ayong dans le 6e arrondissement de Libreville est doté d'une capacité d'accueil de 150 places pouvant abriter 90 femmes et leurs enfants. Il comprend 10 bâtiments à usage

collectif, privé et professionnel dont un bâtiment administratif, 3 bâtiments destinés à l'hébergement d'urgence (courte durée) et 6 pour hébergement de longue durée .

Cette structure de type "one stop center" porte gratuitement assistance aux internes à la fois au niveau médical, psychologique, psychiatrique, social, juridique et judiciaire. Ses missions sont également l'information et la sensibilisation, le soutien social et sanitaire, le suivi des démarches juridiques et administratives, la formation préventive sur l'égalité homme-femme le soutien à la formation, à l'insertion et à la réinsertion ainsi que l'aide à l'accès aux centre d'accueil.

Précisons que le rapport Gabon-Egalité initié par la Première Dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba indique que 64% des femmes ont déjà été victimes de violences physiques et 09 victimes de violences sexuelles sur 10, sont du genre féminin.

Pour rappel, c'est durant les travaux de la taskforce gouvernementale "Gabon Egalité" en sa séance du 12 octobre dernier que la mise en place de ce centre a été décidée et elle a été entérinée à l'issue du Conseil des ministres du 1er septembre 2022.