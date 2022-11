Afrique: Evaluation au sein de la Jirama - Des décisions prévues ce jour, selon le ministre Andry Ramaroson

Les évaluations et les entretiens des directeurs généraux adjoints et des directeurs auprès de la Jirama sont achevés. La synthèse des résultats sera présentée ce jour à la Direction générale de la société d'État, selon le ministre de l'Energie et des Hydrocarbures, Andry Ramaroson. D'après ses explications, cette évaluation consiste principalement à assurer la pertinence des décisions prises au niveau de la Jirama. " Les évaluateurs sont composés de représentants de la Présidence de la République, de la Primature, du ministère de l'Economie et des Finances, du ministère de l'Energie et des Hydrocarbures, de la Direction générale et deux représentants du personnel de la Jirama. Il s'agit d'une structure héritée et je ne suis pas le seul à faire l'évaluation ", a souligné le ministre. Concernant le lieu où se trouve le CEO de la Jirama, le ministre a confirmé que Rivo Radanielina est en convalescence, suite à une maladie. " Nous faisons souvent des échanges par message pour les besoins de la Jirama, car nous ne pouvons pas le joindre en appel. La dernière fois qu'il s'est manifesté, c'était il y a 3 jours passés. Ce vendredi 25 novembre, il y aura la réunion avec le Conseil d'Administration. Nous verrons s'il se manifestera ", a affirmé le ministre Andry Ramaroson. Pour l'opinion, ce n'est pas le moment opportun pour le premier responsable de la Jirama de disparaître pendant des semaines, alors que les problèmes d'eau et d'électricité s'amplifient de jour en jour.