Madagascar: Douane - Madagascar accueille la 36e réunion du ROCB

La douane malgache à l'honneur. Madagascar accueille la 36e réunion du Comité de pilotage du Bureau Régional de Renforcement des Capacités de l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD) dans la partie Est et Sud de l'Afrique (ESA).

L'événement qui a débuté avant-hier et qui prend fin ce jour au Radisson Blu Hôtel Ambodivona réunit les représentants de l'administration douanière de 24 pays africains.

Renforcement de capacités

Des responsables régionaux et centraux de l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD) participent également à cet événement qui se tient deux fois par an et qui permet de faire le point sur l'évolution des missions du Bureau Régional de Renforcement des Capacités (ROCB). Une réunion capitale pour la communauté douanière nationale et régionale quand on sait que le ROCB est une structure mise en place pour appuyer et soutenir les administrations des douanes des pays membres dans leurs missions de renforcement de capacité. " Pour Madagascar l'accueil de cette rencontre régionale de l'administration douanière revêt une importance particulière dans la mesure où elle permet notamment de mesurer les efforts réalisés et de comparer les performances avec les autres pays membres de l'OMD " a notamment déclaré le Directeur Général de la Douane, Ernest Lainkana Zafivanona.

Performantes

Sur ce point justement, la douane figure parmi les plus performantes au niveau de la région grâce, notamment, à l'application du plan stratégique de modernisation dont le taux de réalisation est actuellement proche des 50%. Grâce en tout cas à ce succès, une dizaine de partenaires techniques et financiers ont décidé d'appuyer ce plan stratégique. Parmi les grands axes de cette stratégie figure le 100% scanning qui sera bientôt dans les principaux ports du pays opérant pour les échanges internationaux. Grâce à l'avancée de ce plan stratégique, l'on assiste actuellement à une sensible réduction du délai de dédouanement. La facilitation des échanges, la compétitivité économique, la protection de la société sont autant de concepts qui sous-tendent les mesures prises par la douane malgache pour une administration plus moderne, continuellement en évolution, et à l'écoute de ses partenaires.

Objectifs

La 36e réunion du ROCB aura par ailleurs le mérite de conforter ces avancées " Notre région est particulièrement chanceuse de disposer d'un bureau régional dynamique, à l'écoute des administrations membres et soucieuse de l'amélioration constante de la qualité des échanges commerciaux qui y sont effectués ", selon toujours le DG de la douane, Ernest Lainkana Zafivanona. Pour sa part, le Secrétaire général du ministère de l'Economie et des Finances, Andry Ramanampanoharana, a déclaré que " c'est un atout important de disposer d'une telle qualité de coopération internationale et cela renforce les moyens dont dispose la douane malgache pour atteindre ses objectifs ". À propos d'objectifs justement, les recettes douanières ont affiché une augmentation durant cette année 2022 en atteignant 3 400 milliards d'ariary pour une prévision de 3 000 milliards d'ariary. Une bonne performance.