Madagascar: Destruction de l'environnement - Les migrants climatiques pointés du doigt, les solutions se font attendre

" Lesmigrants sont les responsables des pressions endurées par les forêts et les aires protégées du pays. Ces gens exploitent les ressources forestières sans tenir compte des éventuelles conséquences que cela implique ". Propos de Noro, activiste environnementale face à la problématique de la destruction des aires protégées observée depuis des années dans le pays. Propos qui mettent également en évidence l'importance pour les responsables étatiques d'attribuer une attention particulière aux problématiques des migrants dits " climatiques ". Généralement issus des régions du Sud du pays, ces Malgaches investissent les zones forestières dans l'espoir de trouver une vie meilleure. Menabe Antimena, Ankarafantsika, actuellement, les régions Sava et Diana sont les destinations de ces migrants. Si les interpellations sont faites maintes et maintes fois par les habitants des régions " investies " et des défenseurs de l'environnement, du côté des responsables étatiques, le discours avancé depuis il y a de cela quelques années " victimisent les migrants. On a toujours affirmé que ces gens fuyaient la famine qui existe chez eux. Et dans les discours, parce qu'on a maintes fois appuyé ce côté de la situation, les dirigeants semblent les avoir excusés des agissements qu'ils font dans les forêts et les aires protégées. Ce, au détriment des populations et communautés locales qui ont toujours été là et qui ont tout fait pour préserver les forêts et leurs richesses ", précise quant à lui Louis (nom d'emprunt), défenseur de l'environnement de la région Menabe. Dans cette région, l'on attend le premier essai de l'application de la stratégie régionale de migration. Ailleurs, les solutions concrètes se font attendre.