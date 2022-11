Madagascar: Concours policiers municipaux et pompiers - Rumeurs de fuite de sujets

La Commune Urbaine d'Antananarivo organise le 10 décembre prochain un concours de recrutement de 100 pompiers et de 150 policiers municipaux. À deux semaines de cette échéance, des rumeurs de fuite de sujets viennent ternir la crédibilité de ce concours. D'après les informations, des sujets seraient mis en vente à 40 000 Ariary. Ce seraient des employés de la CUA qui seraient à l'origine de cette fuite. À noter que le dépôt des dossiers de candidature pour ce recrutement de pompiers et de policiers municipaux a été clôturé à la fin du mois d'octobre dernier. Comme à l'accoutumée, dans tous les concours administratifs et examens officiels, les recrutements au niveau de la Commune Urbaine d'Antananarivo ne sont pas, non plus, épargnés par des suspicions de corruption, de népotisme et/ou de fuite de sujets. Pour assurer la crédibilité de ce concours, l'Administration communale devrait prendre toutes les mesures et mettre tout en œuvre pour lutter contre ces mauvaises pratiques. Cela rassurerait les participants. La transparence est de mise durant la préparation et dans l'organisation de ce concours afin que le processus ne fasse l'objet d'aucune contestation.