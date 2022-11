Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 25 Novembre 2022

Sénégal : Coupe du monde 2022 - Aliou Cissé crache ses vérités …

Le Sénégal, l'une des sélections africaines engagée dans cette Coupe du monde veut se relever après le terrible coup de massue reçu lors de la première journée de ce tournoi contre les Pays-Bas (2-0). Malgré cette défaite le sélectionneur Aliou Cissé reste confiant pour la suite de la compétition. A la veille de la rencontre entre le Sénégal et le Qatar, le sélectionneur des Lions de la Teranga a répondu aux questions des journalistes au sujet de sa sélection.(Source :afrikmag)

Guinée : Symposium Mines - La Smb s'engage en faveur de projets miniers inclusifs

Acteur majeur de l'écosystème minier en Guinée, la Société Minière de Boké (Smb) a pris part à la 7ème édition du Symposium sur les Mines en Guinée, qui s'est tenu du 15 au 17 novembre 2022 dans la capitale guinéenne, Conakry. Lors de cette grande messe des acteurs miniers venus du monde entier, la SMB disposait d'un stand. Cette compagnie minière, pendant ces trois jours d'échanges et d'exposition, a présenté au grand public son savoir-faire. (Source : africaguinee.com)

Cote d'Ivoire : Fêtes de fin d'année - Diomandé Vagondo met en garde les perturbateurs

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Diomandé Vagondo, a procédé au lancement de l'opération épervier 8, le jeudi 24 novembre 2022, au Plateau (Abidjan). La 8è édition de l'opération épervier a été lancée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Diomandé Vagondo, le jeudi 24 novembre 2022, à l'espace Sorbonne au Plateau, en présence de plusieurs autorités administratives et traditionnelles. Pour cette autre initiative d'envergure de sécurisation, 3600 hommes (policiers, gendarmes, militaires) dont 1600 éléments pour la ville d'Abidjan seront déployés sur les différentes artères. (Source : Fratmat.info)

Burkina Faso : Bobo-Dioulasso - La 20e édition de la Semaine nationale de la culture reportée

Le gouvernement informe le public burkinabè et les festivaliers que la 20e édition de la Semaine Nationale de la Culture (Snc) initialement prévue du 26 novembre au 03 décembre 2022 à Bobo-Dioulasso est reportée à une date ultérieure. L'évaluation de l'état des préparatifs, suivie d'une rencontre entre le ministre de la communication, de la culture, des arts et du Tourisme et les acteurs à Bobo-Dioulasso, le 14 novembre dernier, font ressortir des défis organisationnels majeurs. (Source : Burkina 24)

Mali : Gao et Ménaka - Les civils meurent devant la poussée de l'EIGS

Selon Africanews, les régions de Gao et Ménaka sont le théâtre depuis mars d'une vaste offensive de l'Etat islamique au grand Sahara (EIGS). « Le pire est-il à venir ou sommes-nous déjà dedans ? », se demande un défenseur des droits humains devant la progression des djihadistes dans le nord-est du Mali et le déchaînement de violence qui l'accompagne. Les régions de Gao et Ménaka sont le théâtre depuis mars d'une vaste offensive de l'Etat islamique au grand Sahara (EIGS). Elle donne lieu à d'intenses batailles avec les groupes armés implantés dans ces immenses étendues désertiques et au massacre de civils. Au moins 11 d'entre eux ont péri lundi dans l'attaque d'un camp de déplacés près de Gao.( Source : africanews)

Niger : Coopération - La Directrice générale de l'Agence de développement de l'Ua chez Bazoum

Le chef de l'Etat, Mohamed Bazoum, a reçu mercredi en fin de matinée 23 novembre 2022, la Directrice Générale de l'Agence de Développement de l'Union Africaine (AUDA-NEPAD), Mme Nardos Bekele-Thomas.La vision du Président de la République et les priorités du Niger à mettre en œuvre avec l'appui de AUDI-NEPAD ont été évoquées au cours de cette audience, a dit Mme Nardos Bekele-Thomas.( Source : aniamey.com)

Centrafrique : Coopération - Une délégation des Brics annonce l'ouverture d'un bureau régional

Une délégation de l'alliance des Brics a terminé une visite de plusieurs jours à Bangui jeudi 24 novembre dans la matinée. La présidente russe de cette organisation regroupant cinq grandes économies émergentes mondiales (Brésil, Russie, Chine, Inde, Afrique du Sud) a annoncé que la capitale centrafricaine hébergerait son futur siège en Afrique centrale.

Cameroun : Coupe du monde - Après la défaite, les coups de gueules…

C'est la consternation au Cameroun après la défaite de la bande à Rigobert Song pour son entrée au Mondial au Qatar par un but à zéro face à la Suisse. Malgré la perte des trois points, le pays rêve d'une relance. Ils étaient derrière leur équipe nationale qui affrontait jeudi la Suisse pour son premier match au Qatar. Dans les fans zone de Douala ou Yaoundé, les Camerounais sont passés par toute sorte d'émotions. Les lions, pourtant dominateurs en première période ont été domptés par un natif de Yaoundé évoluant dans le camp adverse, Embolo buteur de l'unique but de la partie. ( Source : cameroun24)

Gabon : Consultations diplomatiques - Les relations avec l'Inde passées au peigne fin

Les premières consultations diplomatiques entre les ministères des Affaires étrangères du Gabon et de l'Inde ont eu lieu à New Delhi, ce mardi 22 novembre. A cette occasion, les deux parties ont salué le renforcement de leur relation bilatérale ces dernières années, avec l'ouverture de la mission gabonaise à New Delhi et l'échange de visites de haut niveau entre les autorités des deux États. Selon un communiqué du ministère des Affaires extérieures du gouvernement de l'Inde, les deux parties ont procédé à un examen complet des relations bilatérales existantes, y compris le renforcement de la coopération dans les relations commercialeset économiques, entre autres.( alibreville.com)

RDC : Après l'accord de Luanda - Manifestation à Goma

Une marche pacifique a eu lieu à Goma, pour dénoncer l'inaction des puissances africaines et occidentales dans la crise et exiger le retrait de l'Ouganda de la force est-africaine. Dans les rues de Goma, des dizaines de Congolais ont manifesté jeudi après qu'un accord devant mettre fin à la rébellion du M23 a été signé à Luanda entre des représentants de la Rdc et du Rwanda, en l'absence du M23. (Source : africanews)