Afrique: M. Benabderrahmane arrive à Niamey pour représenter le président de la République au sommet de l'UA sur l'industrialisation

NIAMEY — Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, est arrivé vendredi à Niamey (Niger) pour prendre part, en sa qualité de représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux travaux du 17e Sommet extraordinaire de l'Union africaine (UA) sur l'industrialisation et la diversification économique en Afrique, ainsi que sur la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).

A son arrivée à l'aéroport international de Niamey, M. Benabderrahmane a été accueilli par le Premier ministre du Niger, M. Ouhoumoudou Mahamadou, et le ministre d'Etat à la Présidence de la République, M. Rhissa Ag Boula.

Le Premier ministre sera accompagné, lors de ces travaux, du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, du ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar, et du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, en sus de l'ambassadeur d'Algérie au Niger, Mehdi Bekhedda.

Les travaux du Sommet extraordinaire de l'UA débutent ce vendredi au Centre international des conférences "Mahatma Gandhi" (Niamey), sous le thème: "Industrialiser l'Afrique: renouveler les engagements en faveur d'une industrialisation et d'une diversification économique inclusives et durables", avec la participation des dirigeants et responsables des pays membres de l'UA.