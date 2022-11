Congo-Kinshasa: Guerre dans l'Est de la RDC - Le M23 sommé de se retirer des zones occupées

Le président Joâo Lourenco, médiateur désigné par l'Union africaine pour un dialogue entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda, a réuni, le 23 novembre, à Luanda un mini-sommet sur la paix et la sécurité dans la région est de la RDC, avec le président Evariste Ndayishimiye, président de la CAE; le président Félix Tshisekedi de la RDC; le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, représentant le président Paul Kagame; et le facilitateur du processus de Nairobi, l'ex-président Uhuru Kenyatta.

Au terme de plus de six heures d'échanges à huis clos, la rencontre a débouché sur un accord de cessez-le-feu imposé au groupe terroriste M23, à dater du 25 novembre 2022. L'accord exige aussi que le M23 se retire des zones occupées en RDC à dater du 27 novembre. Le document signé par les cinq participants au mini-sommet dont trois chefs d'État en exercice comprend un calendrier précis des mesures contraignantes pour rétablir la paix et la sécurité à l'est de la RDC, avec notamment le désarmement et le cantonnement des éléments du M23 sous le contrôle des Forces armées de la RDC, de la Force régionale de la CAE, du mécanisme de vérification ad hoc et de la Monusco.

Le communiqué final du mini-sommet de Luanda précise ce qui suit : " L'intervention de la Force régionale contre le M23, conformément aux prescrits du processus de Nairobi et au rapport de la réunion des chefs d'état -majors de la CAE qui s'est tenue à Bujumbura, le 8 novembre 2022, en cas de refus du M23 de cesser les hostilités et de se retirer des territoires occupés ". Ce mini-sommet a aussi exigé la cessation de tout soutien politico-militaire au M23 et à tous les autres groupes armés locaux et étrangers opérant à l'est de la RDC et dans la région. Enfin, le communiqué final stipule la poursuite d'une coordination permanente à tous les niveaux entre les processus de Luanda et de Nairobi. Les chefs d'Etat ont convenu de se retrouver prochainement à Bujumbura pour l'évaluation de l'application des conclusions des résolutions et recommandations du mini-sommet de Luanda.