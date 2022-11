Congo-Brazzaville: Handball africain - Le Congo revient sur le podium 14 ans après

La sélection de handball du Congo, dans la catégorie des séniors dames, a marqué, le 19 novembre à Dakar, son retour dans le trio des meilleures équipes du continent. Elle a, en effet, battu le pays organisateur de la 25e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), le Sénégal, lors de la petite finale de la compétition, 20-19.

La victoire très attendue du Congo relance, sans nul doute, la dynamique dominatrice de ce pays sur le plan continental. La dernière fois que les Diables rouges ont monté sur le podium de la CAN remonte au 17 janvier 2008, en Angola, au terme de la 18e édition de cette compétition. Depuis lors, les Congolaises ont peiné avant de retrouver cette place car elles ont été 4es en 2016 et 2021 puis 5es en 2010, 2014 et 2018 et 6es en 2012.

Deuxième meilleure équipe d'Afrique avec quatre titres (1979, 1981, 1983 et 1985), le Congo a dominé cette compétition durant la décennie 1980-1990 puisqu'il était vice-champion en 1976, 1998 puis 2000. Les Diables rouges ont également occupé la troisième place lors des éditions 1987, 1989, 1991, 2006 et 2008.

Quatrième à la 24e édition au Cameroun, le Congo vient de marquer un long pas vers l'avant. Une dynamique qui a été lancée par l'engagement des membres du bureau exécutif, qualifiant le pays à la Coupe du monde en 2021, après plus de douze ans d'absence. Outre la médaille de bronze obtenue à Dakar, le Congo a également validé son ticket pour la prochaine édition de la plus grande compétitions du handball féminin. " Nous devrons déjà nous lancer dans la phase de préparation à la Coupe du monde. Le Congo est beaucoup attendu, il est temps de réunir toutes les conditions ", a lancé le président de la fédération, Ayessa Ndinga Yengué, de retour de Dakar après cette CAN nommée Trophée Denis-Sassou-N'Guesso.

Le Congo a, en effet, effectué un parcours presque sans faute puisqu'il gagné six matches sur les sept joués, contrairement à d'autres nations qui n'ont joué que six matches durant la compétition. Mission accomplie car les Diables rouges ont battu successivement la Guinée, l'Egypte, la Tunisie, le Maroc, la Côte d'Ivoire et le Sénégal mais ont failli devant la force physique des Camerounaises et l'accumulation de la fatigue en demi-finale.