Ghana: Groupes G et H - 1ère journée - Le Portugal a tremblé...

Nous avons eu droit à un festival de buts à l'occasion de la rencontre qui a opposé, hier, le Portugal au Ghana. Cinq buts en tout et du suspense jusqu'au bout avec une sélection ghanéenne faisant trembler son homologue portugaise vers la fin de la rencontre. Au coup de sifflet final, un beau vainqueur, le Portugal et un beau vaincu, le Ghana.

La première journée des Groupes G et H nous a offert une belle affiche opposant le Portugal au Ghana. Une jolie affiche qui a tenu ses promesses puisqu'on a eu droit à un festival de buts, cinq en tout. Pourtant, tout s'est joué durant la dernière demi-heure du jeu. En effet, jusqu'à la 64', les filets des deux gardiens, Diogo Costa et Lawrence Ati-Zigi, sont restés vierges.

Mais tout a changé quand Cristiano Ronaldo transforma un penalty à la 65'. Grâce à ce but, Ronaldo est plus que jamais dans l'histoire. Il devient le premier joueur à marquer dans cinq Coupes du monde.

Pour revenir au match, la joie des Portugais a été de courte durée. Quelques minutes plus tard, André Ayew égalisa pour le Ghana (73'). Cinq minutes plus tard, la donne changea de nouveau en faveur du Portugal quand Joao Felix doubla la mise (78'). Et ce n'est pas fini. Deux minutes après, Rafael Leao a offert un troisième but au Portugal (80'). Mais les Ghanéens n'ont pas dit leur dernier mot puisqu'ils sont parvenus, encore une fois, à revenir dans le match lorsque Osman Bukari signa le deuxième but (89').

Jusqu'au bout, les Ghanéens ont cherché le but de la victoire. Mais jusqu'au bout, les Portugais, qui ont tremblé vers la fin de la rencontre, ont fini par obtenir gain de cause. Au coup de sifflet final, un beau vainqueur, le Portugal, et un beau vaincu, le Ghana.

Embolo fait tomber son pays d'origine...

Un peu plus tôt dans la journée, le Cameroun a raté son entrée en lice au Mondial qatari en concédant une courte défaite devant la Suisse. Le but de la victoire des Suisses a été signé par Breel Embolo au début de la seconde mi-temps, précisément à la 48'. Par respect à son pays d'origine, le Cameroun, Breel Embolo n'a pas fêté son but. C'est dur quand même de faire tomber son pays d'origine.

Et si on a été servi en buts lors des confrontations Ghana-Portugal et Suisse-Cameroun, cela n'a pas été le cas lors de la rencontre qui a opposé l'Uruguay à la Corée du Sud qui s'est soldée par un nul vierge.

Résultats

Suisse-Cameroun 1-0

Uruguay- Corée du Sud 0-0

Ghana-Portugal 2-3