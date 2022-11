Ethiopie: L'espoir grandit dans les accords de paix au Tigré - Mais la population est épuisée par d'autres conflits et urgences humanitaires

Rome — "Malgré les énormes difficultés dues à la crise, aux conflits, aux changements climatiques et à la grave sécheresse qui frappe notre pays, la population trouve au moins un soulagement dans le fait qu'elle commence à respirer un "air de paix".

Nous avons accueilli avec confiance le développement des accords de paix (voir Fides 24/11/2022). Et maintenant, nous attendons avec espoir qu'ils produisent des effets. Les gens sont épuisés par la guerre, qui a détruit des vies, des biens, des relations entre communautés". C'est ce qu'a rapporté le Père Teshome Fikre Woldetensae, Secrétaire général de la Conférence épiscopale éthiopienne, que l'Agence Fides a rencontré à l'occasion de la Conférence de Caritas Internationalis "Ensemble pour servir avec amour".

"L'Église en Éthiopie est particulièrement engagée dans la résolution des conflits au Tigré et dans la région d'Oromia, dans l'ouest du pays", a déclaré le secrétaire, rappelant les nombreuses urgences qui caractérisent la situation historique dramatique actuelle : "À cause de la guerre, le nombre de personnes déplacées a augmenté.

Certains d'entre eux sont encore dans des camps, d'autres rentrent chez eux. Nous sommes actuellement confrontés au changement climatique, à une sécheresse qui est devenue très grave. Ce sont les régions du sud et de l'est du pays qui sont les plus touchées. Nous subissons également de plein fouet la crise de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui a entraîné une augmentation du coût de la vie dans le monde entier, touchant en particulier les plus pauvres".

Concernant la situation des écoles et de l'éducation, le père Teshome Fikre Woldetensae a souligné le problème des écoles qui sont fermées depuis des années dans de nombreuses régions du pays en raison du Covid et des conflits. "Ces dernières années, nous avons essayé d'aider les enfants et les personnes déplacées dans les camps qui sont privés de tout, même des produits de première nécessité. En outre, en raison de la sécheresse, de nombreuses familles ont perdu leurs ressources, leur bétail, ce qui a entraîné une augmentation des taux de malnutrition chez les enfants et les personnes âgées. L'Église essaie, avec Caritas dans les paroisses, de nourrir le plus d'enfants possible, dans les familles, les écoles et les camps de réfugiés."

En ce qui concerne les accords de paix, le prêtre a exprimé des mots de soulagement. "Ces deux dernières années, nous n'avons entendu parler que de guerre, de destruction, de trahisons, et maintenant, même entendre que les deux groupes belligérants se rencontrent pour discuter de la paix est déjà un espoir. Nous continuons à espérer et à prier pour que cela se produise. Nous espérons que des systèmes seront mis en place pour vérifier que les promesses et les engagements pris par les parties sont effectivement réalisés. Les premiers résultats positifs arrivent, les couloirs humanitaires sont ouverts et de nombreuses organisations envoient leur soutien par le biais de convois.

L'Église catholique apporte également sa contribution, en étroite collaboration avec les partenaires internationaux présents dans le pays. Lorsqu'il y a un engagement politique, et une volonté de la part des parties en conflit, de mettre au centre non pas leurs propres intérêts mais ceux du peuple, des pauvres et de ceux qui souffrent, tout peut commencer à se résoudre plus facilement. Notre peuple est heureux, car c'est lui qui a payé le prix le plus élevé. Les pauvres, qui ont perdu tous leurs biens, qui sont morts dans les guerres et les conflits."

Il peut y avoir des ralentissements, comme dans toutes les négociations", ajoute le père Fikre, "mais je constate qu'il y a un intérêt et un engagement politique des deux côtés, et la communauté internationale a œuvré de manière encourageante pour que les parties au conflit entament un dialogue et interviennent en temps utile pour répondre aux urgences humanitaires.

Le Tigré vit un moment de fort espoir, notamment grâce à l'aide qui arrive.

L'Église, ajoute le secrétaire de la Conférence épiscopale éthiopienne, a toujours été aux côtés du peuple, l'évêque de l'éparchie d'Adigrat est là, les missionnaires sont là !

Nous maintenons le contact en fonction des possibilités. Nous sommes en contact avec le personnel du diocèse et des congrégations lorsqu'ils en ont la possibilité. Nous avons essayé tous les canaux possibles pour que l'aide humanitaire arrive. Lorsque nous avons envoyé des missionnaires et notre personnel au Tigré, il est arrivé que nous rencontrions l'éparque Tesfaselassie Medhin.

En juillet dernier, le directeur de Caritas Ethiopie était à Adigrat, avec des responsables d'autres Caritas, et ils ont parlé avec lui, qui a certainement beaucoup de problèmes. Tout manque vraiment là-bas, et lui, en tant que pasteur qui se tient au milieu des gens qui souffrent, n'a maintenant aucune possibilité de faire quoi que ce soit et le regrette. Mais l'Église est là. Tous les évêques éthiopiens et la Conférence épiscopale, par le biais de Caritas, nous avons essayé de faire ce que nous pouvions pour leur prêter main forte et partager leur souffrance."

Le père Fikre ajoute que, malheureusement, le chagrin et le désespoir ne sont pas l'apanage du Tigré : "Une autre guerre se déroule encore dans la partie occidentale du pays, dont aucun média ne parle et à laquelle aucune organisation internationale ne s'intéresse. Il y a beaucoup de personnes déplacées, et beaucoup meurent chaque jour dans les combats de la guérilla dans cette région.

Maintenant que le conflit au Tigré a acquis une visibilité internationale, nous devons également nous pencher sur les autres poches de conflit dans lesquelles tant d'autres régions du pays sont impliquées. D'une manière générale, peu d'attention a été accordée à cette urgence ; l'aide humanitaire aux personnes déplacées reste faible. Encore une fois, il s'agit d'une situation très grave dans laquelle les victimes sont, une fois de plus, des agriculteurs pauvres.