Congo-Kinshasa: Soutien du Rwanda au M23 - Fayulu salue la condamnation des USA

C'est pour la première fois depuis cette guerre à l'Est de la RDC, que l'Administration Biden sort de sa réserve pour condamner sans ambages le Rwanda. La preuve que le ton change finalement sur la situation sécuritaire de la RDC. Le leader de l'Ecidé, Martin Fayulu, s'en est dit heureux que les Etats-Unis d'Amérique aient rejoint la position des Congolais sur le soutien du Rwanda aux rebelles du M23. Il a exprimé sa satisfaction mercredi 23 novembre sur Twitter avant de rassurer les autorités américaines que les Congolais vont surmonter cette épreuve.

"Je félicite les Etats-Unis pour leur condamnation claire et sans équivoque de l'assaut du Rwanda contre la souveraineté de la RDC. Notre peuple est résilient et nous surmonterons l'injustice", a-t-il indiqué. En outre, le Bureau des affaires africaines des USA a salué les efforts de l'Angola pour que la violence dans cette région congolaise prenne fin.

Soutien à Luanda

Washington a tenu à apporter son soutien aux résolutions de la rencontre de mercredi 23 novembre à Luanda. L'ambassade des Etats-Unis d'Amérique via Twitter a commencé par saluer les efforts de l'Angola et des leaders des Grands Lacs visant à mettre un terme à la violence et aux souffrances dans l'Est de la RDC.

"C'est possible si le M23 cesse son offensive, si le Rwanda arrête de soutenir le M23 et si toutes les parties rejettent les discours de haine et donnent suite aux engagements de paix et de réconciliation", écrit-on.

Lors de cette rencontre de la capitale angolaise, il a été décidé du retrait du M23 des zones occupées et son repli dans ses positions initiales conformément aux conclusions de la Réunion extraordinaire des chefs d'états-majors généraux des forces armées de l'EAC du 8 novembre 2022, tenue à Bujumbura sous le contrôle de la force régionale et mécanisme ad-hoc en collaboration avec la MONUSCO.

"Initialement, le Kenya va déployer ses contingents à Goma, et ensuite à Bunagana, Rutshuru et Kiwanja lors du désengagement et le repli du M23 dans ses positions initiales de Sabinyo du côté RDC pour ne plus se mouvoir au-delà de la ligne des villages Bigega, Bugusa, Nyanbikona, Mbuzi, Rutsiro et Nkokwe. Si le M23 refuse de se désengager et libérer tous les territoires qu'ils occupent actuellement, les chefs d'Etat de CAE instruiront la Force Régionale à faire usage de force pour les pousser à se soumettre", lit-on dans ce communiqué.

Les chefs d'Etat de l'EAC ont également décidé de créer des conditions en vue de l'occupation actuellement sous contrôle du M23, par la force Régionale de l'Afrique de l'Est, avec le soutien du mécanisme de vérification ad-hoc au plus tard vendredi.

Ils ont, par ailleurs, appelé à la cessation de tout soutien politico-militaire au M23 et à tous les autres groupes armés locaux et étrangers opérant dans l'Est de la RDC et de la Région.

Le Parlement européen aussi

Le Parlement européen a voté hier jeudi 24 novembre une Résolution sur le déplacement forcé de populations à la suite de l'escalade du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo.

Sans le condamner nommément, le Parlement européen " encourage vivement le Rwanda à ne pas soutenir les rebelles du M23" avant d'inviter l'Union et ses Etats membres à imposer des sanctions à l'encontre des auteurs de violations des droits de l'homme dans l'Est de la RDC au moyen du mécanisme mondial de sanctions en matière de droits de l'homme.

Il appelle au maintien des sanctions à l'encontre de hauts commandants du M23. Ces sanctions doivent être étendues afin d'inclure les responsables récemment reconnus responsables de graves exactions, ainsi que les hauts fonctionnaires de toute la région complices des exactions du groupe armé.

Le sommet de Luanda s'est tenu sans le Rwandais Paul Kagame représenté par son ministre des Affaires étrangères Biruta, en présence de l'Angolais Joao Lourenço, du Congolais Félix Tshisekedi, du Burundais Evariste Ndayishimiye et du facilitateur Uhuru Kenyatta.