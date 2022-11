Gabon: Koula-Moutou - Le Rassemblement pour la Patrie et la Modernité prépare son congrès provincial

Le Rassemblement pour la Patrie et la Modernité(RPM) se prépare pour les échéances électorales qui se profilent déjà à l'horizon 2023. A Koula-Moutou, dans la capitale provinciale de l'Ogooué-Lolo, cette formation politique de l'opposition gabonaise a tenu une réunion sous la supervision d'Amos Médard Mavandji, Membre du Bureau politique(RPM).

Amos Médard MAVANDJI Membre du bureau politique RPM( Rassemblement pour la Patrie et la Modernité )

Conseil provincial sur l'organisation et l'implantation du parti 29 octobre dernier

Les partis politiques gabonais affutent leurs stratégies pour affronter les différentes élections de 2023. Le Rassemblement pour la Patrie et la Modernité (RPM) continue de multiplier ses opérations de charme pour davantage avoir plus d'adhésions en son sein. Une réunion a été organisée à cet effet. C'est Amos Médard Mavandji, Membre du Bureau politique (RPM) qui a dirigé les travaux de cette rencontre. "Cette réunion rentre dans le droit fil de l'implantation du parti et la formation de ses membres. Notre souhait est qu'ils soient bien aguerris pour les grandes échéances à venir" explique t-il .

Il était question pour les membres du RPM ayant pris part à cette rencontre, de passer au peigne fin, l'organisation de toutes les coordinations provinciale, communale, départementale et des sièges. "Il y a encore des places à pourvoir pour que ces coordinations soient complètes, afin que lors du prochain congrès ordinaire du parti qui aura lieu cette fin du mois de novembre, les uns et les autres soient officiellement installés à leur poste respectif" fait savoir Amos Médard Mavandji

Le Membre du Bureau politique (RPM) et les autres présents, disent être satisfaits pour les échanges aussi libres et démocratiques. Chacun avait la possibilité de prendre la parole pour échanger sur tout ce qui n'a pas marché et ce qui n'a pas pu être bien fait. "C'est une oeuvre humaine qui est à parfaire. Rarement j'ai pris part à des échanges aussi de qualité. J'ai pu observer l'engagement sérieux des uns et des autres, parce que c'est bien l'objectif visé par le Patriote Président Alexandre Barro Chambrier. Que les hommes et les femmes qui occupent les postes de responsabilité dans le parti soient véritablement engagés" lance Amos Médard Mavandji comme pour galvaniser les troupes.