Afrique Centrale: Cinquante ans

La Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC) a célébré, le 22 novembre, le cinquantenaire de sa création sur le thème fédérateur " Cinquante ans au service de l'intégration des peuples de la Cémac ". L'âge de la maturité, pourrait-on dire. Assimilées à la vie humaine, les années d'existence totalisées depuis la création de cette institution en 1972 ont été faites de réformes et d'avancées.

Cinquante ans après, la BEAC doit faire mieux sinon plus pour qu'elle soit un vrai acteur de l'évolution financière et économique des six pays qui composent la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac).

En termes de défis, même si l'opérabilité des transferts monétiques a atteint un niveau satisfaisant, une très grande initialisation de l'économie et une meilleure coordination de la politique monétaire sont attendues. L'objectif est de parvenir à une transformation des réformes structurelles des économies de cet espace communautaire.

Cependant, bien que les économies des pays de la Cémac soient actuellement résilientes, préserver cette dynamique implique la mise en place de véritables politiques communes afin de pérenniser les acquis. La bonne performance de la Banque permettra d'impulser la croissance économique des Etats et d'éviter une instabilité monétaire.

Pour ce faire, il est attendu de ces pays ayant en partage le franc CFA d'Afrique centrale une plus grande coordination de leurs politiques budgétaires avec la politique monétaire de l'institution. Le but étant non seulement de mieux réagir aux futurs chocs exogènes et améliorer le bien-être de la population, mais aussi de répondre aux nouveaux défis liés à la digitalisation de l'économie qui cadre avec les nouveaux besoins de l'ensemble des habitants de cet espace.