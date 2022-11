Afrique: Le saviez-vous ? D'où vient le Black Friday ?

Paru au Etas-Unis en 1952, le Black Friday est devenu depuis plusieurs années un événement mondial qui a lieu tous les derniers vendredis du mois de novembre, donnant d'un jour unique à une semaine l'opportunité de faire des achats dans les grands magasins à des prix alléchants. Cette année, le Black Friday va se tenir ce 25 novembre. Retraçons l'histoire de ses origines.

Traditionnellement aux Etats-Unis, les grandes chaînes de magasins étaient les seules à organiser une journée de grosses remises juste après Thanksgiving, pour lancer la course aux cadeaux de Noël. Le premier événement fut celui de New York, en 1924, qui s'étendait de Macy's (chaîne de magasins américaine basée à New York) à Herald Square, et qui couvrait un pâté de maisons entier de Broadway (terme désignant collectivement la quarantaine de grands théâtres a New York).

Pour célébrer l'ouverture de ce qui était autrefois le plus grand magasin au monde, Macy's avait décidé d'organiser un défilé à New York, le matin de Thanksgiving. Le nom de Black Friday dérive précisément des grandes ventes et des recettes suite à cet événement, qui ont fait apparaître beaucoup d'encre noire sur les livres comptables qui, jusqu'à cette date, étaient remplis de rouge pour indiquer les sorties.

Pourquoi le Black Friday se nomme ainsi ?

Le terme Black Friday a été employé pour la première fois au cours des années 1960 pour désigner les clients piétonniers et automobiles se ruant dans les commerces pour les achats de Noël. Quelques temps après, l'expression était reprise par un grand nombre de commerçants pour exprimer la "sortie du rouge".

Cette expression signifie que c'est la période pendant laquelle les commerces devenaient rentables avec un chiffre d'affaires en bonne forme. On raconte même que toute l'année, les comptes étaient écrits à l'encre rouge car déficitaires, excepté ce vendredi au cours duquel les comptes étaient excédentaires. L'encre noire était alors de rigueur. Voilà pourquoi on parle de Vendredi noir et encore plus communément de Black Friday.

Jusqu'ici, le Black Friday se réfère davantage à des événements négatifs comme l'affluence routière à son paroxysme, qu'à des idées joyeuses dans la tête des consommateurs. Histoire de changer la donne, les revendeurs ont souhaité lui trouver une autre origine, touchant davantage au domaine économique, et plus joyeuse qu'à l'accoutumée. C'est dans les années 1980 que cette nouvelle provenance est trouvée : lorsque les revendeurs commençaient à faire des profits, passant alors du rouge au noir, "back to black" en anglais. Avec des connotations plus positives, les revendeurs ont pu allouer une nouvelle idée autour de cette date, survenant juste après un dîner en famille, Thanksgiving.

Même si le Black Friday est appréciable vu de l'extérieur, de par ses réductions avenantes et ses offres promotionnelles, dans les coulisses, la fête n'est pas au rendez-vous. Nombre de plaintes ont été déposées à l'encontre des revendeurs, notamment par les employés, à cause des demandes en provenance de leurs employeurs. Pour Thanksgiving et le Black Friday, les employés étaient parfois obligés d'allonger leurs horaires. Dans certains cas, des menaces avaient même été formulées, les forçant à travailler davantage pour éviter le licenciement.

En ce qui concerne le Congo, le Black Friday est déjà lancé au centre commercial Orca, situé à la place de la gare centrale au centre-ville de Brazzaville.