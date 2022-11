Madagascar: Bomb'Art Hay - Humour et musique rétro au rendez-vous

Un spectacle d'un tout nouveau genre aura lieu au CC Esca Antanimena le 10 décembre prochain à partir de 15 heures. Il s'agit de Bamb'Art Hay, un programme organisé par Volavita Filmworks, en collaboration avec Black and White Muse'eek.

Ce show unique en son genre sera un amalgame de spectacle d'humour et de musique rétro.

Mah, Miranto Godar, Luckhorn et Isambilo Dôzera, quatre humoristes dans le vent du label Dago Comedy Club (DCC) sélectionnés pour participer au show, enchaîneront vannes, sketch et happenings, un mouvement artistique favorisant l'improvisation et la participation du public, à tour de rôle. Ils n'en diront pas plus pour ne rien gâcher des surprises qu'ils préparent, mais assurent cependant de bons moments à tous, en précisant bien qu'à aucun moment les parents ne seront embarrassés s'ils viennent avec leurs enfants.

Le spectacle ne sera pas uniquement humoristique puisque des parties musicales, déjà bien préparées, agrémenteront et compléteront le show. Il est destiné à faire revivre la musique des années 60, 70 et 80 aux seniors et à faire découvrir ces chansons intemporelles aux nouvelles générations. Le voyage musical sera assuré par Ako Band un groupe de neuf chanteurs et musiciens nouvellement formé. Le public aura, également, l'opportunité de découvrir en avant-première les nouvelles chansons de ce groupe qui a signé sous le label Black and White Muse'eek.

L'objectif du spectacle, selon les organisateurs, est de promouvoir le talent des jeunes artistes malgaches, de promouvoir l'humour à Madagascar et d'apprécier les chansons à textes qui ont tendance à être oubliées face à la recrudescence des chansons sans véritable messages mais qui sont destinées à amuser les gens.

Après cette première édition, une deuxième est déjà prévue dans six mois.