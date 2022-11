Madagascar: Lutte contre la malnutrition - L'Okonomiyaki à la rescousse

La cuisine japonaise est réputée pour être équilibrée et diététique. L'Okonomiyaki, à base de petites crevettes séchées, a fait ses preuves dans la région Itasy.

Une volontaire japonaise, affectée dans cette région, n'a pas manqué de partager, sur la page " Facebook " de JICA, cette recette nutritive que les ménages dans cette localité ont fortement appréciée. Elle travaille pour l'amélioration de la nutrition des mères et des enfants et la sensibilisation à la santé et à l'hygiène.

Dans les centres de prise de mesure de la taille et du poids des femmes enceintes et des nourrissons de chaque fokontany, l'objectif est de faire découvrir aux mères des plats composés d'ingrédients nutritifs et de les encourager à les intégrer dans leur alimentation quotidienne. Il est à noter que le programme de volontaires japonais à travers le JOCV célèbre cette année son 20e anniversaire. Plus de 200 volontaires japonais ont déjà été envoyés dans la Grande île pour fournir une coopération dans divers domaines, notamment, l'éducation, la santé et le développement.