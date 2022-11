Madagascar: Secteur bancaire - La BGFIBank reste opérationnelle

La mise en œuvre d'un plan de redressement d'urgence de la BGFIBank Madagascar est en cours, en application de l'article 54 de la loi bancaire No 2020-011, selon le communiqué de la Banque centrale de Madagascar. L'objectif vise à assurer sa mise en conformité avec les exigences réglementaires tout en surmontant les difficultés ponctuelles identifiées. Dans cette démarche, il a été évoqué que la banque reçoit le plein soutien technique et financier de BGFI Holding Corporation S.A, sa maison-mère et partenaire financier de référence. Ainsi, la Banque Centrale a déclaré que la BGFIBank Madagascar reste opérationnelle et sous la supervision rapprochée de la Commission de Supervision Bancaire et Financière (CSBF). Les vulnérabilités observées dans le profil de certaines banques ne sont pas de nature à remettre en cause la résilience du secteur bancaire et sa capacité à assurer le financement de l'économie, a-t-on indiqué. Dans un communiqué, BGFIBank Madagascar rassure ses clients, partenaires ainsi que la communauté financière, qu'elle poursuit ses activités normalement.