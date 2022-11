Sénégal: Mondial 2022 - Qatar vs Sénégal : Les Lions de la Teranga dominent le Qatar( 1-3)

L'Afrique tient enfin sa première victoire à la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Sénégal a fait le job face au Qatar et obtient un premier succès dans ce groupe A.

Efficaces face au but et parfois aidés par la naïveté adverse, les Sénégalais se sont tout de même faits peur en fin de match, avant que Bamba Dieng n'inscrive un but salvateur quelques minutes après son entrée. Quand les locaux poussaient, les Lions de la Teranga ont aussi pu compter sur un immense Edouard Mendy sur sa ligne. Le Sénégal se relance dans la course aux huitièmes de finale, le Qatar a un pied et demi hors de son tournoi.

Jour de premières. Premier but de l'histoire du Qatar, qui enchaîne pourtant une deuxième défaite et se rapproche de la sortie de son Mondial. Première victoire pour une sélection africaine dans cette Coupe du Monde, œuvre du Sénégal. Dia, Diédhiou et Dieng ont marqué. Les entrants ont fait du bien et sans doute donné quelques idées à Aliou Cissé pour la suite.

Les champions d'Afrique l'emportent 3 buts à 1 face aux hôtes qataris et empochent 3 points cruciaux pour leur accession en huitièmes de finale du Mondial 2022.

Malgré leur défaite, les Al-Annabi auront écrit l'histoire en inscrivant leur premier but en Coupe du monde par l'intermédiaire de Mohammed Muntari.

Feuille de match

Vendredi 25 novembre 2022, 13H - Al Thumama Stadium (Qatar)

Qatar - Sénégal 1-3

Arbitre : Antonio Mateu

Buts : Mohammed Muntari (78') pour Qatar - Boulaye Dia (41') Famara Diedhiou (49') Bamba Dieng (84') pour Sénégal

Avertissements - I Mohammad, H. Ahmed, Assim Madibo pour Qatar --Boulaye Dia, Ismail Jakobs, Pape Abdou Cissé pour Sénégal

Expulsion : 0

Les compositions d'équipes :

Qatar : Barsham - Pedro Miguel (Mohammed Waed 83'), Madibo, Khoukhi, Hassan, Ahmed (Salman 83') - Al Haydos (Mohammed Muntari 74'), Boudiaf (Abdulaziz Hatem 69'), Mohamad - Almoez Ali, Afif

Sélectionneur : Félix Sánchez Bas

Sénégal : E. Mendy - Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs (Sarr 77') - N. Mendy( Cissé Pape77'), Gueye - Diatta (Ciss 64'), Diedhiou (Bamba Dieng 74') , Sarr (Ndiaye 74) - Dia

Sélectionneur : Aliou Cissé