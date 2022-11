Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 26 Novembre 2022

Côte d’Ivoire : Filière avicole- Un chiffre d’affaires record

Selon APA News, les populations, les fermiers et les leaders communautaires sont sensibilisées sur les risques de zoonoses à l'approche des fêtes de fin d'année, où les ressources animales et halieutiques sont beaucoup consommées. Officiellement, (la filière volaille) c'est 250 milliards Fcfa de chiffre d'affaires, plus de 50.000 emplois directs et près de 90 millions de volailles. Il a en outre rappelé que la grippe aviaire a coûté à la Côte d'Ivoire la somme de 3 milliards Fcfa en 2017 après la survenue de la pathologie. (Source : Apanews)

Sénégal : Coupe du monde 2022 – Les lions battent le Qatar (3-1)

Le Sénégal s’est imposé (3-1) sans vraiment briller face une équipe du Qatar bien plus en jambes que lors du match d’ouverture face à l’Equateur. Dominateurs en première période, les Sénégalais ont concrétisé leur domination en ouvrant le score par l'intermédiaire de Boulaye Dia à la 41è minute de jeu.Après un premier match perdu face aux Pays-Bas, le Sénégal revient dans la course aux 1/8èmes de finale. Au retour des vestiaires, un but de Famara Diedhiou a permis aux Lions de faire le break. Bamba Dieng a fini par marquer un troisième but qui a mis à l’abri son pays. ( source : Dw)

Niger- Union Africaine- Niamey s’active pour la réussite du Sommet sur l’industrialisation

Les chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine se réunissent à Niamey ce vendredi pour deux sommets successifs. La capitale nigérienne accueille un premier rendez-vous consacré à l’Industrialisation de l’Afrique et à la diversification économique, et un second à la Zlecaf, la Zone de libre-échange continentale africaine. Ces deux rendez-vous viennent conclure une semaine de travaux qui se sont tenus depuis dimanche dernier sur ces sujets.

Sur le plan continental, les deux sommets de l'Union africaine -auxquels plusieurs chefs d'État sont attendus- ont pour objectif et pour thème de « renouveler les engagements en faveur d’une industrialisation et d’une diversification économique inclusives et durables ». « Nous ne produisons presque rien. Nous attendons tout de l'extérieur », a regretté Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine. ( Source : Rfi)

Mali : Gouvernement- Le premier ministre Choguel Maïga de retour aux affaires ?

Trois mois après un arrêt cardiaque qui l'a écarté de la sphère publique, le Premier ministre de la transition, Choguel Maiga serait de retour. Victime d'un accident vasculaire cérébral (Avc) au mois d'août dernier, Choguel Kokalla Maïga, nommé à la primature en juin 2021 après le coup d'Etat du Colonel Assimi Goita contre l'ancien président de la transition Bah N'daw, aurait repris service. (Source : Apanews)

Burkina Faso : Lutte antiterroriste- Focus sur le potentiel supplétif de l’armée

Depuis sept ans, le Burkina Faso fait face à une insurrection jihadiste qui a fait des milliers de victimes et entrainé le déplacement de près de deux millions de personnes. Au terme de l'opération de recrutement de supplétifs civils de l'armée, plus de 90.000 personnes se sont portées Volontaires pour la défense de la patrie (Vdp), rapporte la Brigade de veille et de défense patriotique (BvdpDP), dont l'objectif était d'enrôler 50.000 civils. La Bvdp s'est félicitée, dans un communiqué publié jeudi soir, de la « grande mobilisation » des populations et les a félicitées pour leur « engagement au service de la mère patrie ». (Source : Apanews)

Centrafrique : Distinction- L’alliance des Brics décore le président Touadera

Au terme de sa visite de travail en Rca, Larissa Zelentsova a décerné à titre exceptionnel la médaille des Projets stratégiques des Brics au président Faustin Archange Touadera. La cérémonie de cette décoration s'est déroulée ce mercredi 23 novembre 2022 à 15 H dans le salon des Ambassadeurs en présence de l'honorable Simplice Mathieu Sarandji, président de l'Assemblée Nationale, de Félix Moloua, Premier ministre et de quelques membres de son Gouvernement ainsi que des membres du Cabinet présidentiel. (Source : journal de Bangui)

Tchad : Coopération : N’djamena et Tripoli discutent des questions sécuritaires

Le ministre tchadien des Affaires étrangères et le ministre libyen de la Jeunesse ont discuté des questions sécuritaires et de développement de liens de coopération entre leurs deux pays.(Source : journal du Tchad)