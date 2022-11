Afrique: Ça s'éclaircit pour le Sénégal, ça se complique pour le Qatar

Le Sénégal s'est relancé dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale en battant le Qatar (3-1). Le pays hôte est aux portes de l'élimination.

Le Sénégal a gagné son premier match au Qatar en disposant du pays hôte (3-1)

Le Qatar sera éliminé en cas de victoire des Pays-Bas contre l'Équateur ou de match nul

Mohammed Muntari a marqué le premier but de l'histoire qatarienne en Coupe du Monde

Qatar 1-3 Sénégal | Groupe A

Buteurs : Muntari (78e) pour le Qatar ; Dia (41e), Diedhiou (48e) et Dieng (84e) pour le Sénégal

Le Sénégal a signé sa première victoire et même la toute première victoire du continent africain dans cette Coupe du Monde de la FIFA™ en disposant du pays hôte ce vendredi après-midi, au Stade Al Thumama. Battus d'entrée par les Pays-Bas malgré une belle prestation, les joueurs d'Aliou Cissé ont cette fois-ci réussi à convertir leurs occasions en buts.

Les Sénégalais ont d'ailleurs piqué aux deux moments les plus opportuns pour faire mal à leur adversaire : juste avant la pause par l'intermédiaire de Boulaye Dia qui a bien exploité une erreur adverse puis au retour des vestiaires sur un corner parfaitement repris de la tête par Famara Diedhiou. Avec deux unités d'avance pendant presque toute une mi-temps, Édouard Mendy et ses partenaires ont surtout cherché à gérer leur avantage, non sans trembler.

En face, le Qatar a en effet proposé une belle adversité. Apparus moins tendus que lors du match d'ouverture, les locaux ont été davantage pressants qu'il y a 5 jours, au point de venir apporter un peu de baume au cœur à leurs bruyants supporters en marquant leur tout premier but en Coupe du Monde par l'intermédiaire de Mohammed Muntari, le tout avant de voir Bamba Dieng annihiler tout suspense et offrir un succès 3-1 aux siens.

Le moment clé : l'erreur qui change tout

Le Qatar était bien dans son match, avait réalisé une première période tout à fait honorable lorsqu'une glissade finale a tout remis en question. Juste avant la pause, en voulant intervenir sur un ballon, Boualem Khoukhi a totalement manqué son intervention en glissant et en offrant bien malgré lui un superbe ballon de but à Boulaye Dia, lequel ne s'est alors pas privé pour marquer en force le premier but du Sénégal dans cette Coupe du Monde.

Les chiffres

Le Qatar est à deux doigts d'être éliminé de sa première Coupe du Monde. Sur ses terres, le seul novice de la compétition a perdu ses deux premiers matches. Si les Pays-Bas et l'Équateur qui s'affrontent dans la foulée font match nul, ils détiendront chacun 4 points. Les deux premières places seront alors définitivement hors de portée pour les hommes de Félix Sánchez Bas.

Auteur de son 13e but en sélection, Mohammed Muntari a marqué l'histoire du Qatar en inscrivant le tout premier but de la sélection dans le tournoi mondial.

Les réactions

Youssouf Sabaly, arrière du Sénégal

"On a réussi à gagner, c'est important pour nous après notre mauvaise entame. On va avoir une deuxième chance, il nous reste encore une finale donc on va tout donner."

L'homme du match

Boulaye Dia