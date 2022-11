Seychelles: L'opposition seychelloise manifeste dans le calme dans la capitale

Des centaines manifestants de l'opposition ont défilé dans le calme à travers les rues de Victoria, la capitale des Seychelles pour protester contre le coût de la vie.

C'est la première fois que le parti United Seychelles organise un tel rassemblement dans la capitale.

" L'objectif de cette manifestation, c'est de dire que certaines décisions qui sont prises par le gouvernement LDs ne sont pas bien pour le peuple seychellois, on voit de plus en plus de décision capitaliste et libérale où ceux qui sont plus riches, sont plus riches et ceux qui sont pauvres, sont plus pauvres " a dit a la SNA le Dr Patrick Hermine président du parti United Seychelles.

L'opposition seychelloise qui a pour la première fois perdu l'élection présidentielle et législatives de 2020, a prévu d'organiser de nouvelles manifestations l'année prochaine pour protester contre les amendements constitutionnels que le gouvernement souhaiterait mettre en place.

L'ensemble des dirigeants du parti étaient présents dans cette marche.

Le United Seychelles prévoit aussi de mobiliser ses troupes dans les îles de Praslin et La Digue.

Depuis que j'ai pris la tête du parti, beaucoup pensaient que le parti allait exploser, mais ce n'est pas, le cas a dit le Dr Hermine en ajoutant que le parti avait réussi à se remobiliser.

" Le gouvernement utilise, les médias pour peindre une situation des Seychelles tout est rose, et cela n'est pas, le cas " a dit le Dr Herminie.

" On voit qu'une grande couche de notre population se détériorer et une minorité qui ont des business dans l'agriculture et la construction eux s'en sorte, on voit une augmentation du fossé entre riche et pauvre et c'est cela pour laquelle nous luttons " a dit Hermine.

Les prochaines élection présidentielle et législatives sont prévues en 2025.