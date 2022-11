Afrique: Renforcement de la gouvernance économique et financière - La BAD octroie un financement de 5 milliards de FCFA au Mali

Le ministre de l'Economie et des Finances, Alousseni Sanou et le représentant pays du Groupe de la Banque africaine de développement (Bad) Adalbert Nshimyumuremyi ont procédé à la signature, le 24 novembre 2022, d'un accord de financement par lequel la Bad met à la disposition du Mali une enveloppe financière d'un montant de six millions d'Unités de compte soit environ cinq milliards FCfa, sous forme de don, pour le financement du Projet d'appui aux structures de gouvernance (Pasg).

" Ce projet a pour objectif de soutenir le renforcement des capacités du Mali dans le domaine de la gouvernance économique et financière afin de contribuer à la création d'un cadre global de gestion des finances publiques plus propice à la réduction de la corruption et l'accroissement des ressources internes du Gouvernement à travers le renforcement des capacités institutionnelles de l'administration publique ", renseigne un communiqué de presse.

La mise en œuvre du projet sera articulée autour de trois composantes qui suivent. La Composante I, qui prend en charge le renforcement des capacités en matière de lutte contre la corruption, l'enrichissement et les flux financiers illicites ; la Composante II, qui est consacrée au renforcement des capacités de contrôle de la dépense publique et et la Composante III qui assure le renforcement des capacités en mobilisation des ressources internes.

Selon la même source, l'Unité de gestion du projet sera rattachée à la Cellule d'appui à la réforme des finances publiques (Carfip) tandis que l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite (Oclei), la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), l'Inspection des finances (If), la Direction nationale du contrôle financier (Dncf) et la Direction générale des impôts (Dgi) constituent les structures concernées par sa mise en œuvre.