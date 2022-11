Ile Maurice: Réhabilitation du lagon - Les pêcheurs demandent des radeaux sophistiqués

Deux "Single Buoy Fish Aggregating Devices" (FAD), plus connus comme "radeaux", équipés d'un GPS et d'une technologie de détection de la biomasse, ont été lancés aux Fisheries Training and Extension Centre à Pointe-aux-Sables le 22 novembre. Il s'agit d'une initiative dans le cadre du projet ECOFISH financé par l'Union européenne et implémenté par l'United Nations Development Programme (UNDP).

Le Single Buoy (FAD) est associé à une bouée satellite qui devrait aider les pêcheurs à connaître non seulement la position GPS du FAD, mais aussi la quantité de poissons présents autour. Sudheer Maudhoo, le ministre de la Pêche, indique que ce sont des composantes importantes du projet Supporting the Economic Empowerment of the Artisanal Fishing Community of the Republic of Mauritius qui vise à permettre aux pêcheurs artisanaux d'améliorer leur situation grâce à des technologies avancées pour identifier et explorer de nouvelles zones de pêche. Ceci permettra la réhabilitation du lagon surexploité et augmentera parallèlement l'offre de poissons frais sur le marché.

Pour Judex Rampaul, le président du Syndicat des pêcheurs, "ce radeau plus sophistiqué est plus pratique que les anciens, car les poissons voyageurs, entre autres, dorade, espadon, bonite, thon, empereur, cherchent à manger les petits poissons qui se cachent sous le radeau. Ils peuvent faire le tour du radeau pendant plusieurs jours. C'est donc une bonne initiative pour augmenter la pêche locale."

Toutefois, Judex Ramphul pense qu'il est nécessaire d'offrir les moyens aux pêcheurs d'en faire bon usage. "Il faut proposer des formations et aussi considérer le modèle de bateau le plus approprié, et mettre des schemes en place pour permettre aux pêcheurs d'aller en haute mer. Il y a le bateau semi-industriel et les pirogues, mais il faut davantage de schemes pour acquérir des bateaux à usage multiple pour varier la technique de la pêche, et assurer parallèlement la sécurité des pêcheurs."

De plus, le Syndicat des pêcheurs demande que plus de radeaux sophistiqués soient placés, notamment dans l'Ouest, le Sud et l'Est