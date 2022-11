Algérie: Clôture des travaux du Sommet de l'UA sur l'industrialisation et la diversification économique

NIAMEY — Les travaux du 17e sommet extraordinaire de l'Union africaine (UA) sur l'industrialisation et la diversification économique en Afrique, placé sous le thème: "Industrialiser l'Afrique : renouveler les engagements en faveur d'une industrialisation et d'une diversification économique inclusives et durables", ont pris fin vendredi à Niamey (Niger).

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane qui a pris part aux travaux du sommet, en qualité de représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune était accompagné du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, du ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, et de l'ambassadeur d'Algérie au Niger, Mehdi Benkhedda.

Ce 17e sommet était une occasion pour affirmer que "le continent africain recèle des richesses souterraines, naturelles et énergétiques et un capital important, sa composante démographique jeune dans laquelle il faut investir".

Parmi les thèmes débattus lors du sommet, "la redynamisation de l'accord établissant la Zone de libre-échange et sa relation avec l'industrialisation", "l'industrialisation, le pouvoir fiscal des gouvernements et la création de l'emploi", "le renouveau technologique et le pouvoir organisationnel en vue d'améliorer la compétitivité du rendement industriel", et "les chaines des valeurs industrielles régionales".