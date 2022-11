Sénégal: Mondial 2022 - Youssouf Sabaly - " Face à l'Equateur, il faudra garder notre confiance et faire plus d'efforts "

Youssouph Sabaly a déjà les yeux tournés sur le prochain match. En zone mixte, après la victoire des Lions contre le Qatar (3-1), le défenseur sénégalais a indiqué l'attitude qu'il faudra adopter.

" Face à l'Equateur, dit-il, il faudra garder notre confiance et faire plus d'efforts. On espère gagner cette finale ". De son avis, l'élimination en 2018 ne sera pas une revanche. " Ce qui s'est passé en 2018 est passé. On se concentre sur cette Coupe du Monde ", a laissé entendre Sabaly.

Revenant sur le match de ce vendredi, le latéral de Bétis de confier que les joueurs ont montré qu'ils savaient marquer des buts. " On s'est créé plus de situations, c'est un point important. Le manque d'efficacité nous a coûté cher contre les Pays-Bas, mais nous n'avions pas de doute là-dessus, il fallait faire un peu plus d'efforts. On a prouvé ce soir qu'on peut mettre des buts quand on se crée des situations ".