Bénin: Projet de budget de gestion du ministère des sports - Le ministre défend un budget de 32.918.303.000 CFCA

L'exercice de présentation du budget des ministres courant 2023 continue devant les membres de la commission de l'Assemblée nationale. Le ministre, Oswald Homeky a défendu celui de son département qui s'élève à 32.918.303.000 CFCA selon l'agenda de l'année.

Entre autres travaux à réaliser, le ministre a indiqué la poursuite des classes sportives sur toute l'étendue du territoire national, l'organisation du championnat scolaire, la réalisation d'infrastructures dans toutes les communes et départements, la réfection de l'aire de jeu de football du stade Général Mathieu Kérékou de Kouhounou, la réfection du cadre du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, la construction d'un stade de norme internationale à Parakou, la construction d'une académie de Tennis, d'un boulodrome, d'une académie de football féminin, la création d'une chaîne de sport ADO TV et d'une unité de production de contenu des évènements sportifs et culturels.

Oswald Homeky a également souligné que son ministère appuiera les différentes équipes à la préparation et à la participation aux compétitions régionales et internationales, le soutien à l'organisation des championnats nationaux et enfin la promotion de l'encadrement socio-éducatif et de la vie associative des jeunes.